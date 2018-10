Vodafone a tutto gas

Foto di repertorio (Fotogramma)

Da domenica sarà attiva la nuova rete telefonica di Vodafone: si chiama Giga Network 4.5 G e anticipa la rete 5 G prevista per il 2019.

La rete 4.5G sarà attiva da domenica a 1 Gigabit al secondo in 17 città italiane (Roma, Milano, Napoli, Palermo, Genova, Torino, Novara, Brescia, Bologna, Vicenza, Ancona, Firenze, Livorno, Taranto, Salerno, Agrigento, Catania) con l’obiettivo di arrivare a 23 entro fine mese. A Milano e Roma sarà attiva da novembre anche la 4.5G a oltre 1 Gigabit al secondo.

La nuova rete usa la tecnologia VoLTE, che permette di fare telefonate e navigare senza che ci siano riduzioni di velocità. Tutti i clienti 4G saranno abilitate all’uso della nuova rete. Con la nuova tecnologia, ci sarà il 99.9% del tempo senza buffering, la continuità di chiamata migliorata del 30% e la latenza ridotta del 60% in due anni. “Unlimited Red+” è la prima offerta basata sulla nuova tecnologia, solamente per digitale, del Giga Network.

Andrea Rossini, direttore business unit consumer di Vodafone, spiega così a Milano: “Negli ultimi 3 mesi c’è stato un aumento del traffico dati superiore a quello dei precedenti 12 mesi. Per questo abbiamo deciso di lanciare questa nuova rete, che anticipa la 5G”. Posizione confermata anche da Fabrizio Rocchio, direttore tecnologico di Vodafone: “La rete 5G potrebbe essere pronta già a fine 2019. Abbiamo fatto un forse uso dei Big Data, cosa in cui in Italia siamo all’avanguardia, per capire quelle che possono essere le esigenze dei nostri clienti e quindi anticiparle”.