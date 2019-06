Vladimir Luxuria non ama parlare della sua sfera privata e infatti non sapevamo che era felicemente impegnata. Pare che il compagno dell’opinionista di Barbara fosse un ragazzo che lavora a Mediaset.

Qualcosa però è andato storto e stando a quello che riporta il settimanale Oggi, il tecnico del Biscione avrebbe tradito Vladimir. Luxuria sembra non abbia perdonato il fidanzato, ma secondo il settimanale, potrebbe presto concedergli una seconda possibilità.

“Lei credeva di aver trovato il nuovo amore e invece è stata sedotta e abbandonata! Luxuria è stata tradita dal tecnico Mediaset col quale aveva una segreta e assai focosa relazione. – si legge su Oggi – Vladimir ha deciso di non concedergli una seconda possibilità. I soliti ben informati dicono però che presto cambierà idea e ritornerà tra le virili braccia del compagno. A quando il perdono?”

Non c’entra nulla con Vlady, ma a proposito di tecnici Mediaset, io a Simone il fonico di U&D concederei anche la seconda, terza e quarta chance…

Fonte: Oggi