Fenomeno Mahmood, proprio come con Gabbani, anche quest’anno tutti i vip sentono il bisogno di dire la propria opinione sul vincitore del Festival di Sanremo.

Intervistata da Chi Vladimir Luxuria ha detto di essere colpita dal fascino mediterraneo di Alessandro e dal fatto che sul palco diventa duro e sicuro di sé.

“Mi piace il fatto che sembra dolce e timido, quasi introverso, ma sul palco si trasforma, diventa duro e sicuro di sé. Sono molto colpita dalla sua bontà, intesa non come sentimento, ma come bellezza. Credo sia la quintessenza del fascino mediterraneo.”

Vlady ha anche commentato la foto di Mahmood in costume aggrappato ad uno scoglio

Luxuria prendi il numerino e mettiti in fila.



Scherzi a parte, Mahmmood ieri a Chi ha rivelato di essere felicemente fidanzato.

Mahmood in che senso sei fidanzato non lo sai che ci dobbiamo sposare

“Sì, sono fidanzato. […] Non me ne frega niente. Non ho scritto io il regolamento. Non posso sentirmi in colpa per aver vinto. Ognuno facesse i ricorsi che vuole. Sono un tipo pacifista, credo nella buona stella e forse la mia buona stella si chiama Freddie Mercury. La sera prima di Sanremo Giovani, la gara che mi ha permesso di volare tra i Big, ho visto Bohemian Rapsody. A parte che ho pianto tre volte per la bellezza della pellicola, mi ha trasmesso un’energia, una carica particolare. Sono convinto che mi abbia portato fortuna. E, se non fosse così, mi piace pensarlo.

Ultimo? Il nervosismo gioca brutti scherzi. Siamo giovani, capita. Secondo lei mi offendo se mi chiamano “ragazzo”? Ne ho sentite di peggio. Quando facevo il cameriere, all’inizio i miei cappuccini facevano schifo: crede che non mi abbiamo offeso più di una volta? Poi sono diventato il “re dei cappuccini”. Ancora oggi li faccio da dio e sorrido quando mi dicono “Bravo”. Un sorriso ammazza ogni polemica. Forse il mio è uno stile di vita, non lo so. Ma so che sto bene.”