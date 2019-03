Lo scorso ottobre ho fatto notare che nella canzone Stanotte di Irama, c’era una strofa problematica: “Voglio chiudermi in un bar, poi spogliarti sulla metro / fare a pugni con quel trans, risvegliarmi senza un euro“.

Il cantante nei giorni successivi si è giustificato: “Non sono omofobo. In quella canzone dico “Fare a pugni con quel trans”. Questa cosa ha scatenato una piccola polemica che mi fa molto sorridere. Ci sono uomini, ci sono donne, ci sono transessuali e trovo davvero ridicolo chi pensa che io sia omofobo. Non ho nulla a che vedere con l’omofobia. Anzi, è una cosa schifosa. Semplicemente ho litigato con quella persona e l’ho raccontato in un testo.

A volte penso che le minoranze si sentano in dovere di accusarmi sul fatto che io sia omofobo, ma non lo sono affatto. E poi non ho detto “con un trans”, ma “con quel trans”. Non con una persona in generale, ma con quella persona. Mi sembra evidente che io stessi litigando con quella persona. E questo non ha nulla a che fare con l’omofobia. Io lancio un messaggio in italiano, poi se le persone non colgono la nostra lingua, non deve essere un mio problema.”

Spero almeno che la persona che ha litigato con Irama sia un FtM, altrimenti il cantante avrebbe dovuto dire “quellA trans”. Detto questo, sempre di violenza si tratta. Se al posto di “trans” ci fosse stato scritto “ragazza”?

Ieri della frase di Stanotte si è accorta anche Vladimir Luxuria, che su Twitter ha scritto:

“Voglio fare a pugni con quel trans” canta Irama nel brano “Stanotte”. In questo periodo ci mancava pure la canzone che incita alla violenza. Chiedo alle radio di non mandare in onda questo invito alla # transfobia, da Irama non me lo sarei aspettato. Mi sono accorta solo adesso di questo testo, dov’è il problema? Una canzone non scade dopo poco tempo ed è cantata nei concerti: e se una mente calda prende il testo alla lettera? Scusa se avesse cantato “voglio fare a pugni con quel nero, ebreo, oppure con quella donna” vi sarebbe piaciuto? Nel testo non si parla di esperienze vissute ma di cosa si ha voglia di fare stanotte. Terribile e pericoloso.”

Lo sfogo di Vladimir contro la canzone di Irama.

“Voglio fare a pugni con quel trans” canta @IRAMAPLUME nel brano “Stanotte”. In questo periodo ci mancava pure la canzone che incita alla violenza. Chiedo alle radio di non mandare in onda questo invito alla #transfobia, da Irama non me lo sarei aspettato. — vladimir luxuria (@vladiluxuria) 29 marzo 2019

Rega non ascolto Irama, ma seriamente è di una bassezza del genere? Cioè dice chiaramente “fare a pugni con quel trans” I mean sei un cantante seguito da tantissime ragazzine, invece di diffondere messaggi d’amore, diffondi quelli d’odio? Are you serious? pic.twitter.com/b4yvTLUVKu — Sea ◟̽◞̽ (@lwtgod91) 19 ottobre 2018