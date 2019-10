Vittorio Sgarbi a Live Non è la d’Urso ha approfittato della presenza di Eva Robin’s fra gli opinionisti per parlare di un loro aneddoto piccante che riguarda anche una terza persona.

Come confessato nel 2017 ai microfoni de La Zanzara, Vittorio Sgarbi e Eva Robin’s hanno avuto una relazione amorosa:

“Sono attratto dalle transessuali, ma tengo molto al mio c**o, sono arcaico. Sono stato con Eva Robin’s, ma ero attivo. L’ho presa da dietro. Sono attratto dal mistero della bisessualità, dal terzo ses*o. Ma non voglio farmelo mettere nel c**o”.

Notizia confermata anche dalla Robin’s ai microfoni de I Lunatici l’anno successivo:

“Se è vero che abbiamo fatto l’amore? Questo è quello che dice sempre lui. È uno dei pochi che lo dice. Tutti gli altri invece buttano il sasso e nascondono la mano”.

A quanto pare però durante un loro incontro era presente anche una terza persona, una donna, che avrebbe preso “il lui di lei”. Insomma, capitemi.



Il nome della donna che ha preso “il lui di lei” in questo rapporto consenziente a tre non è stato fatto, perché come confessato daquesta donna è morta.

Una donna “dello spettacolo”, “famosissima in Italia” che è stata una “grande amica della d’Urso” e che “ha fatto di tutto nell’arte” che il web ha immediatamente individuato: che sia davvero Marina Ripa Di Meana?

