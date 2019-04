Vittorio Grigolo in un’intervista rilasciata al settimanale Gente ha parlato del suo orientamento sessuale. Il tenore ha detto che molti pensano sia gay, ma che in realtà è etero. Il coach della squadra blu di Amici ha anche parlato di un bacio che ha ricevuto da un regista.

“Se sono gay? Molti nel mio ambiente sono convinti che sia gay. E persino mia moglie ha pensato che lo fossi quando mi ha conosciuto. Poi se un regista mi dà un bacio sulla bocca, non mi spavento. Per me non è un problema. Ma non vado oltre”.