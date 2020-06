Vittorio Grigolo canta l’Inno di Mameli nello scenario affascinante dell’Arena di Verona deserta: appuntamento per il 2 giugno alle 20.30.

Vittorio Grigolo ha cantanto l’Inno di Mameli in un’Arena di Verona deserta. L’esibizione del tenore italiano è andata in scena per lo spettacolo Il Canto degli Italiani, uno spettacolo musicale che verrà trasmesso in occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno, subito dopo il telegiornale delle 20 su Rai 1.

In un contesto da brividi, la calda voce di Grigolo rende ancor più magico il nostro inno. Ecco tutti i dettagli.

Vittorio Grigolo canta l’Inno di Mameli nell’Arena di Verona

Iniziativa nata da Federico Sboarina, sindaco di Verona, e da Gianmarco Mazzi, responsabile degli eventi dell’Arena, l’esibizione del tenore è stata ripresa e diretta da un regista tra i più apprezzati in ambito musicale, Gaetano Morbioli.

La direzione musicale è stata affidata invece a Diego Basso, mentre la supervisione è di Tony Renis.

La registrazione è avvenuta all’interno dell’anfiteatro nel corso della giornata del 30 maggio, ma sarà mandata in onda solo il 2 giugno per la Festa della Repubblica.



Vittorio Grigolo nell’Arena di Verona deserta

L’Arena, che è già stata palcoscenico dell’emozionante esibizione di Diodato per Europe! Shine a Light, si sta preparando a riaprire le porte al pubblico, anche se in misura ridotta, per gli eventi di questa estate. Eventi di cui sarà protagonista anche Grigolo.

Spiega l’artista: “Io amo vedere l’Arena piena di gente. Quale canzone migliore dell’inno patriottico, simbolo si amore, passione e speranza, per ridare forza agli italiani per tornare a sorridere di nuovo all’insegna della nostra grande musica“.

Con l’esibizione di Vittorio dunque si riavvierà simbolicamente la vita artistica del nostro paese, che da giugno ricomincerà a muovere, piano, i passi verso quella normalità che ci è stata sottratta dall’incombere del virus.

