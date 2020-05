A Vittorio Feltri non piace Veronica Gentili, conduttrice di Stasera Italia Weekend (in onda su Rete 4) e proprio ieri sera – mentre guardava la trasmissione – ha vomitato offese gratuite nei suoi confronti via Twitter.

“Veronica Gentili che mestiere fa su Rete 4, la valletta? Non ha il fisico. Povera Veronica Gentili, mi fa pena, mi sembra balorda: si vede che beve per darsi coraggio. Povera Veronica Gentili sembra isterica, sembra balorda o forse lo è, smetta di bere”.

Ecco i tweet:

Veronica Gentili che mestiere fa a Rete 4, la valletta? Non ha il fisico. — Vittorio Feltri (@vfeltri) May 2, 2020

Povera Veronica Gentili, mi fa pena, mi sembra balorda: si vede che beve per darsi coraggio. — Vittorio Feltri (@vfeltri) May 2, 2020

Povera Veronica Gentili sembra isterica, sembra balorda o forse lo è, smetta di bere. — Vittorio Feltri (@vfeltri) May 2, 2020

Questa però non è la prima volta che Vittorio Feltri attacca Veronica Gentili: già un paio di anni fa rispose via Libero ad un fuorionda della conduttrice in cui gli dette dell’ubriacone.