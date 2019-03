Vittoria ‘sub iudice’ per Andrea Dovizioso nel Gp inaugurale della stagione di MotoGp che si è tenuto ieri in Qatar. Sul successo del pilota della Ducati dopo un testa a testa con il campione del mondo Marc Marquez pende un reclamo presentato da 4 team contro l’appendice montata davanti alla gomma posteriore della Desmosedici GP19. Un primo ricorso è stato respinto dalla direzione di gara, gli steward delegati del Gp hanno rimandato la decisione alla commissione d’appello della Fim, la Federazione motociclistica internazionale, che dovrà esprimersi prima del prossimo appuntamento in calendario, il Gp di Argentina del 31 marzo.

