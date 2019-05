Vito D’Andrea è il nuovo direttore del Dipartimento di scienze chirurgiche della facoltà di medicina e odontoiatria della Sapienza, Policlinico Umberto I di Roma. E’ stato eletto con 54 voti su 58 votanti dei 61 aventi di diritto. D’Andrea prenderà il posto dell’attuale direttore Massimo Monti dal prossimo primo novembre e resterà in carica per il triennio 2019-2022. Professore ordinario di Clinica chirurgica generale presso la Sapienza, D’Andrea è nato a Roma il 4 gennaio 1959. Specialista in Chirurgia generale, in Chirurgia toracica ed in Chirurgia vascolare, dal 2008 è il coordinatore del Dottorato di ricerca in ‘Tecnologie avanzate in Chirurgia’ del Policlinico Umberto I.

Fonte