Tragedia nel viterbese dove una ragazzina di 16 anni, Aurora Grazini, intorno alle 8 di sabato mattina è stata trovata morta nel suo letto dai genitori, a Montefiascone. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia locale, che hanno eseguito un sopralluogo nell’abitazione in cui la vittima viveva con i suoi familiari e ricostruito le ultime ore di vita della minore, che da tempo mostrava segni di malessere e stava perdendo peso.

È così emerso che la 16enne nel primo pomeriggio di ieri era stata accompagnata dalla mamma all’ospedale Belcolle di Viterbo. Da qualche giorno, a causa di alcuni problemi personali, la ragazza aveva problemi di ansia, crisi di pianto e difficoltà a dormire. In ospedale era stata visitata, sottoposta ad alcuni accertamenti e dimessa attorno alle 16. Fino a sera la ragazzina non avrebbe manifestato problemi particolari e sarebbe andata tranquillamente a dormire. Poi questa mattina il dramma. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha inviato una task force di ispettori all’ospedale di Belcolle per “accertamenti”

La verità è così affidata come e ancor più di sempre all’autopsia e agli altri accertamenti medico-legali disposti dal sostituto procuratore della Repubblica di Viterbo, Eliana Dolce, che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Il procedimento, coordinato dal Procuratore Paolo Auriemma, è al momento contro ignoti. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia che verrà svolta martedì presso l’ospedale di Viterbo. Contestualmente verranno raccolti i dati relativi allo stato di salute della ragazza. La Regione ha invece disposto un audit clinico sul decesso della giovane.

Grande il dolore a Montefiascone, dove è stato deciso di annullare la sfilata dei carri di Carnevale prevista per domani.