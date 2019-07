Impresa mozzafiato per il funambolo dei record Andrea Loreni che torna a Civita di Bagnoregio dopo il grandissimo successo dello scorso anno, quando aveva imitato il funambolo del film ‘La strada’ di Federico Fellini per l’apertura in piazza Cavour di Civita Cinema. Questa volta Loreni camminerà sopra il cielo del suggestivo borgo in provincia di Viterbo. L’appuntamento è per il 3 agosto alle ore 23 in piazza San Donato quando Loreni affronterà una ‘Led walk’ (una traversata su cavo illuminato) lunga 40 metri. Il cavo sarà teso tra il palazzo Alemanni, dalle stanze che ospitano il Museo delle frane, e il campanile della chiesa di San Donato, per una camminata in salita inclinata fino ai 30 metri di altezza.

