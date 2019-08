Alla scoperta di Annalisa Scarrone, la cantante con la passione per la Fisica e il talento per la recitazione.

Nata 5 agosto 1985 a Savona, Annalisa Scarrone, o Nali come la chiamano i suoi fan, è forse una delle cantanti più determinate che abbia percorso la via dei talent. È la prova tangibile del fatto che partecipare ad Amici non significhi necessariamente successo ed è la dimostrazione che anche oggi o studio e la dedizione fanno la differenza. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla carriera e sulla vita privata della cantante.

La carriera di Annalisa Scarrone: cantante di talento, studentessa modello e tanto altro ancora

Annalisa Scarrone inizia a suonare all’età di sei anni e forse in quel momento già ha deciso cosa farà da grande. La cantante. Non è solo il sogno di una bambina, è l’esigenza di esprimere un talento e Annalisa farà di tutto per riuscire a coronare il suo sogno. Ancora giovanissima inizia a prendere lezioni di chitarra, poi studierà anche pianoforte e flauto traverso, tanto per avere una solida base da cui partire prima di iniziare a prendere lezioni di canto.

In effetti Annalisa non è solo talento: lei è il frutto di sacrifici, fatica, studio e dedizione. Ma a sorprendere forse non è tanto questo. Sono tantissime infatti le persone che hanno dedicato la vita alla musica; molte hanno sfondato, moltissime non hanno neanche accarezzato il successo. Annalisa non solo è riuscita ad imporsi nel panorama musicale italiano, ma ha anche proseguito gli studi conseguendo una laurea in fisica, il tutto senza sostanziali ritardi sui tempi di conseguimento. Ecco, riuscire a mantenere altissima l’asticella su più fronti è una dote non da tutti.

Nel 2011 arriva la svolta per la cantante che, dopo diverse porte in faccia, riesce ad entrare nell’accademia di Amici. Annalisa Scarrone si mette in mostra soprattutto agli occhi della critica. Il pubblico farà fatica a comprenderla, o meglio ci metterà del tempo, la giuria invece noterà da subito la tecnica raffinata della ragazza che cavalca l’onda del successo e si presenta a Sanremo e deicide di alzare ulteriormente l’asticella.

Inizia a scrivere i testi delle proprie canzoni e apporta qualche modifica a un arrangiamento musicale che considera troppo sentito, poco originale. La trasformazione segnerà di fatto la sua consacrazione. Le canzoni di Annalisa Scarrone iniziano a coinvolgere un numero sempre maggiore di persone.

Ha abbattuto le barriere del talent e, come dimostrato dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2018, si è affermata come una cantante artisticamente matura e ben definita, con un suo look e un suo genere.

In tutto questo ovviamente non lascia le altre strade della sua vita, anzi, aggiunge nuove sfide. Mette in pratica quello che sa sulla Fisica e diventa conduttrice del programma Tutta colpa di Einstein – Quelli del Cern. È tutto? Neanche per sogno! Non può mancare un’esperienza da attrice che arriva con la partecipazione al film Babbo Natale non viene da Nord.

La vita privata di Annalisa Scarrone e la (non) gravidanza a Sanremo

Nonostante sia stata sotto le luci dei riflettori prima ad Amici e poi a Sanremo, la ragazza è sempre riuscita a mantenere inviolata la propria privacy. Il profilo Instagram di Annalisa Scarrone è ricco di foto ma sono soprattutto scatti legati al lavoro. Viaggi, spostamenti, preparativi per i concerti. Nulla o quasi della sua vita privata.

Le notizie in tal senso si esauriscono intorno alla fine del 2017, quando è finita la storia con Davide Simonetta, storico fidanzato di Annalisa Scarrone, anche lui impegnato in ambito musicale come autore e come produttore. La cantante ha rivelato però di essere rimasta in buoni rapporti con Davide e ora li legherebbe un rapporto di sincera amicizia.

Uno dei pochi amori che Annalisa non nasconde sui social è quello per i gatti! Ha un vero e proprio debole per i simpatici felini domestici che compaiono spesso nelle sue foto.

In occasione della sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo è iniziato a circolare con insistenza il gossip secondo cui Annalisa fosse in dolce attesa. A trarre in inganno sarebbe stato un vestito rosso dal quale si intravedeva quello che la stampa scandalistica aveva indicato come un pancino sospetto.

La notizia ha fatto il giro del web e non si è fermata neanche dopo l’intervento della stessa Annalisa che in conferenza stampa ha seccamente negato di essere incinta.

Di seguito il video di Bye Bye di Annalisa Scarrone: