Sindolls: la carriera, la vita privata e le curiosità sulle due gemelle albanesi che hanno stregato Gué Pequeno a The Voice.

La prima puntata di The Voice 2019 ha aperto le porte della televisione a due star del web: le Sindolls, gemelle di origini albanesi che sanno cantare e rappare con grandissima facilità.

Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questa coppia che promette di fare scintille.

Chi sono le Sindolls

Le Sindolls sono due gemelle, Ina e Serena Sinani. Originarie dell’Albania, ma nate a Monza e cresciute a Meda, studiano Scienze della comunicazione. Il loro sogno è però sfondare nel mondo della musica.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/sindolls

Capaci di suonare, cantare e rappare, hanno dimostrato già a The Voice parte del loro talento. Per far colpo sui coach hanno infatti presentato il brano Shume pis di Era Istrefi, mescolando canto e rap in lingua albanese. Un mix davvero affascinante che ha fatto presa su tutti. La loro scelta però è stata la più ovvia: andare nel team di Gué Pequeno.

D’altronde, la loro formazione arriva da quel mondo di cui Gué è uno degli esponenti italiani più importanti. Chissà che con il suo aiuto le due ragazze non possano dunque trovare la loro strada e diventare delle nuove icone della musica hip hop.

Ecco il video della loro Blind Audition sulle note di Shume pis:

5 curiosità sulle gemelle

-Si sono appassionate al mondo della musica grazie ai genitori.

-Suonano la chitarra.

-Tra le loro fonti d’ispirazione ci sono Ariana Grande e Nicki Minaj.

-Cosa significa Sindolls? ‘Le bambole del peccato’. Un nome che fa ben comprendere quali siano le caratteristiche che le due gemelle vogliono mettere in mostra e che rappresenta al meglio la loro personalità.

-Su Instagram le Sindolls hanno un account da oltre 12mila follower.

Su YouTube le Sindolls sono già abbastanza famose per alcune loro cover di canzoni importanti della scena hip hop italiana. Ad esempio, Cara Italia di Ghali. Noi però ascoltiamo la loro versione di Ninna nanna: