Hugh Laurie: la carriera in musica, la vita privata e le curiosità su protagonista della famosa serie tv Dr. House.

Tutti conoscono Hugh Laurie attore, soprattutto per il ruolo che lo ha consacrato alla storia della televisione: quello di Gregory House, il celebre Dr. House. Meno famosa è la carriera di Laurie come musicista. Eppure, il caro Hugh è un bluesman di tutto rispetto.

Per colmare questa lacuna, andiamo a scoprire alcune curiosità sulla vita artistica e privata di questo personaggio eccezionale.

Chi è Hugh Laurie

James Hugh Calum Laurie è nato a Oxford l’11 giugno 1959 sotto il segno dei Gemelli. Proveniente da una famiglia molto ricca, ha studiato nella città natale, per poi frequentare l’Eton College e il Selwyn College di Cambridge.

Dopo aver abbandonato la carriera da canottiere a causa di una mononucleosi, si unisce a una compagnia teatrale e dà inizio alla sua nuova vita da attore, che lo porterà ad arrivare a ruoli di grande prestigio, come quello di protagonista della serie Dr. House.

Una delle sue grandi passioni è e rimane però quella per la musica, e continua a coltivarla in maniera semiprofessionale. Oltre a cantare, Hugh suona la chitarra, il pianoforte, l’armonica, il sax e la batteria.

Riesce finalmente a debuttare nel 2011 con l’album Let Them Talk, un disco blues controcorrente rispetto alla musica di questo secolo, ma che riesce ad arrivare al numero 1 in Austria, al 2 nel Regno Unito e al 55 in Italia. Al suo interno trovano spazio anche collaborazioni di prestigio come quella con Tom Jones o con Dr. John. Di seguito l’audio di un suo singolo, You Don’t Know My Mind:

Forte del primo discreto successo, Laurie torna sul mercato due anni dopo con Didn’t It Rain, un disco ancora più audace, che spazia dal jazz al rhythm and blues. Anche stavolta non mancano le collaborazioni al suo interno, ma il successo è più limitato.

Oggi Hugh Laurie ha fermato la sua carriera musicale da solista, ma è all’interno di un gruppo nato per beneficenza, i Band from TV, un gruppo formato da attori di serie televisive uniti dalla passione per la musica.

La vita privata di Hugh Laurie: moglie e figli

Hugh Laurie è sposato dal 1989 con l’architetto Joanna Green. La loro è una storia d’amore lunga e duratura, cosa piuttosto rara per un personaggio del mondo dello spettacolo.

Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Charles, nato nel 1988, Bill, nato nel 1991 e Rebecca, nata nel 1993.

Sai che…

-Hugh Laurie è alto 1 metro e 88.

-Educato in una famiglia presbiteriana, oggi Hugh si dichiara ateo.

-Ha dichiarato di essere cresciuto con la musica di Dr. John. Anche per questo suonare col mitico bluesman di New Orleans per lui è stata la realizzazione di un sogno.

-Su Instagram Hugh Laurie non ha alcun account ufficiale.

Di seguito Unchain My Heart di Hugh Laurie:

