Victoria Beckham: la biografia, la vita privata e le curiosità sull’ex Spice Girl diventata un simbolo del mondo della moda e del glamour.

Tra musica e moda, il nome di Victoria Beckham è stato certamente un simbolo di glamour tra gli anni Novanta e i Duemila. Famosa spesso più per i gossip e per la cronaca rosa che per quella musicale, ha saputo comunque ritagliarsi il suo spazio nella storia cantando con una band capace di vendere oltre 85 milioni di copie in tutto il mondo.

Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua chiacchieratissima vita privata.

Chi è Victoria Beckham: la biografia

Victoria Caroline Adams è nata a Harlow il 17 aprile 1974 sotto il segno dell’Ariete. Interessata al mondo dell’arte fin da bambina, ha studiato danza per diversi anni e cantato in alcuni gruppi negli anni del college, prima di rispondere a un annuncio su un quotidiano insieme all’amica Emma Bunton.

Entrambe entrano così nel 1994 nel gruppo delle Spice Girls, creato proprio in quei primi anni Novanta un po’ come risposta all’esplosione delle boy band. Nel giro di pochi anni la formazione delle cinque ragazze diventa un fenomeno popolare con pochi eguali, raggiungendo le vette delle classifiche per tutti gli anni Novanta.

Di seguito Wannabe, la hit più famosa della band:

Nel Duemila, dopo aver pubblicato il loro terzo e ultimo album, le Spice Girls si sciolgono e iniziano i loro percorsi individuali. Il debutto di Victoria come solista arriva con un singolo nell’agosto 2000, ma è solo nel settembre 2001 che la cantante pubblica un album, con il nome Victoria Beckham.

Il successo non rispetta le previsioni, ma le permette comunque di raggiungere la top ten della classifica britannica, grazie anche al singolo Not Such an Innocent Girl:

Dopo una svolta dance, grazie anche alla produzione di Damon Dash, Victoria tenta di sfondare in America con la traccia It’s That Simple. Stanca di non riuscire a conquistare una fama nemmeno paragonabile a quella con la band anche da solista, dal 2005 Victoria si dedica definitivamente alla moda.

Il marchio di Victoria Beckham, VB Rocks, diventa in poco tempo iconico dei primi anni Duemila, come anche quello messo insieme con il marito Beckham, DVB Style.

Victoria Beckham

La ritroviamo sul palco per una reunion con le Spice, che si concretizza in un tour mondiale e in due nuovi singoli per il lancio di un greatest hits nel 2007. Un’ulteriore reunion ha visto le ragazze protagoniste per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra del 2012. Dopo, Victoria ha deciso di abbandonare del tutto il mondo della musica, rifiutando anche di unirsi per l’ultima rimpatriata del 2019.

Cosa fa oggi Victoria Beckham? Continua a dedicarsi principalmente alla sua casa di moda, consolidando il suo nome all’interno di un’industria di cui è ormai da anni una delle esponenti più famose e riconosciute a livello globale.

La vita privata di Victoria Beckham: matrimonio e figli

Victoria Adams è dal 4 luglio 1999 la moglie di David Beckham, la ‘popstar’ più importante del mondo del calcio tra gli anni Novanta e i Duemila. Il loro matrimonio è stato celebrato nel castello di Luttrellstown, nelle vicinanze di Dublino, e ha suscitato all’epoca un grande interesse mediatico.

Dalla loro unione sono nati quattro figli: Brooklyn Joseph il 4 marzo 1999, Romeo James il 1° settembre 2002, Cruz David il 20 febbraio 2005 e Harper Seven il 10 luglio 2011.

5 curiosità sull’ex Spice Girl

-Victoria Beckham è alta 1 metro e 63.

-Il suo soprannome negli anni della band era Posh Spice, perché era considerata la più trendy, ma anche la più snob, tra le cinque cantanti.

-Ha un fratello e una sorella più giovani di lei.

-Ha ottenuto il titolo di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico nel 2016 per i meriti nel mondo della moda.

-Su Instagram Victoria Beckham ha un account ufficiale da oltre 24 milioni di follower.

Di seguito il video di A Mind of Its Own di Victoria Beckham: