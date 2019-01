La carriera e la vita privata di Emma Bunton, la più giovane delle Spice Girls.

Tanti auguri a Emma Bunton! La cantante inglese, famosa soprattutto come Baby Spice nelle Spice Girls, compie oggi 43 anni. Anche la più piccola delle cinque sta crescendo, ma la sua energia e il suo dolce sorriso rimangono ancora contagiosi per chiunque.

In attesa di poterla rivedere dal vivo insieme alle colleghe, festeggiamo il suo compleanno scoprendo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Emma Bunton: la biografia

Nata a Londra il 21 gennaio 1976 sotto il segno dell’Acquario, Emma Lee Bunton è famosa per essere una delle Spice Girls, precisamente la Baby Spice, a causa del suo viso angelico. Emma non è però solo una cantante. Nel corso della sua vita ha infatti vestito i panni di conduttrice televisiva, radiofonica e anche di attrice.

Dopo lo scioglimento delle Spice Girls, Emma ha intrapreso una carriera solista, pubblicando tre album pop e diversi singoli. In particolare, a differenza di colleghe come Mel C, la Bunton ha provato a riprendere alcune sonorità degli anni Sessanta tipiche del pop-soul della Motown. Da solista ha però avuto un successo molto minore rispetto agli anni con la girl band.

Ecco il video del suo brano più famoso fuori dalle Spice, Maybe:

Emma Bunton oggi

Anche Emma, come tutte le Spice, eccetto Victoria, sta per intraprendere una nuova avventura con la band. Le quattro superstiti si sono infatti riunite nel 2018, e nel 2019 saranno protagoniste di un nuovo entusiasmante tour, per il momento limitato al solo Regno Unito. Ma c’è già chi vocifera su un possibile nuovo album e un tour mondiale… Staremo a vedere!

La vita privata di Emma Bunton: marito e figli

Da molti anni Emma Bunton si accompagna con un collega cantante, Jade Jones. All’inizio la loro era una relazione a fasi alterne, ma dal 21 gennaio 2011, giorno del trentacinquesimo compleanno della Baby Spice, hanno deciso di fidanzarsi ufficialmente. Di matrimonio per il momento, però, nemmeno l’ombra.

Jade ed Emma Bunton hanno comunque già due figli: Beau, nato il 10 agosto 2007, e Tate, nato il 6 maggio 2011.

5 curiosità su Emma Bunton

-Emma è alta 1 metro e 57.

-Ha recitato in diverse serie tv, come Absolutely Fabulous e Neighbours.

-Nel 2004 si è esibita al Festivalbar con il suo singolo Maybe.

-Ha partecipato a un’edizione della versione inglese di Ballando con le stelle.

-Su Instagram Emma Bunton ha un account da oltre 900mila follower.

Ecco un post di Emma con il compagno e i due figli:

