Capo Plaza: la carriera, la vita privata e alcune curiosità su uno dei trapper più amati d’Italia.

Capo Plaza, pur essendo giovanissimo, è uno dei trapper più amati d’Italia. Salernitano d’origine, ma quasi milanese di adozione, è una vera e propria stella del genere più discusso degli ultimi anni, capace di collezionare milioni di views su YouTube. A differenza di alcuni colleghi, Capo è però uno dei trapper che inserisce nei suoi brani sempre questo messaggio di fondo positivo: bisogna credere in noi stessi e nei nostri obiettivi, senza farsi fermare da alcun ostacolo.

Scopriamo insieme qualcosa in più su questo giovane ma maturo artista. Ecco le curiosità su Capo Plaza.

Chi è Capo Plaza

Il vero nome di Capo Plaza è Luca D’Orso. Nato a Salerno il 20 aprile 1998 sotto il segno dell’Ariete, cresce nella città campana, dove inizia a scrivere dal 2011 le prime rime.

Come per altri artisti del suo genere, la sua carriera inizia grazie a YouTube. Sfruttando la celebre piattaforma di condivisione dei video, Capo riesce a far sentire le proprie canzoni e i propri freestyle, debuttando nel 2013 con il singolo Sto giù.

La scena salernitana è calda, ma non offre molte opportunità. Nel 2014 il giovanissimo artista prende dunque un treno per Milano, e firma un duetto con Sfera Ebbasta. Nel 2016 dà alle stampe l’album Sulamente nuje con il suo compaesano Peppe Soks.

Il suo primo singolo di successo, quello della svolta, è però Nisida, capace di raggiungere il disco di platino:

Sul finire dell’anno entra a far parte dell’etichetta Sto Records di Ghali. Parte da qui la sua ascesa. Nel 2017 pubblica tre singoli sotto il concept Allenamento, tutti certificati col disco di platino. Sul’onda del successo, lancia un’altra hit, Giovane fuoriclasse, capace di sfondare il muro dei 50 milioni di views su YouTube.

Questo brano fa parte del suo album di debutto, 20, come gli anni compiuti nel giorno della pubblicazione del disco. Ecco Giovane fuoriclasse:

Tra i segreti del successo del suo album, oltre alla produzione di AVA, anche quello dell’uomo della trap italiana, Charlie Charles. All’interno del disco anche un nuovo featuring importante con Sfera Ebbasta e Drefgold, nella super hit Tesla.

La vita privata di Capo Plaza

Sulla vita privata di Capo Plaza si conoscono pochi dettagli. Sappiamo che il cantante è fidanzato con una ragazza di nome Francesca da diversi mesi, ma non sappiamo se la loro relazione vada ancora a gonfie vele o meno.

Ad ogni modo, più volte l’artista ha dichiarato di avere un rapporto speciale con sua madre, la vera donna della sua vita.

5 curiosità su Capo Plaza

-Capo Plaza ritiene che la Tesla, cui ha dedicato una canzone, sia un’auto molto ‘trap’, ben più delle classiche auto a benzina.

-Il giovane artista ha detto di aver deciso di ‘mettere la testa a posto’ e impegnarsi nella musica quando ha visto la madre piangere davanti a un carabiniere dopo una delle sue bravate adolescenziali.

-Ha dichiarato di non ostentare la ricchezza per vanità, ma per dimostrare che si può arrivare in alto anche partendo dal nulla.

-Se non avesse sfondato nella musica, ha affermato che avrebbe fatto con tutta probabilità il muratore.

-Su Instagram Capo Plaza ha un account ufficiale da oltre 1 milione di follower.

Di seguito Tesla di Capo Plaza:

