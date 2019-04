Claudio Cecchetto: la biografia, la vita privata e le curiosità sul producer, conduttore e scopritore di talenti famoso per… il Gioca jouer.

Claudio Cecchetto è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più importanti della musica e dello spettacolo italiani dagli anni Ottanta ad oggi. Tra i suoi meriti più grandi, oltre alla creazione di radio nazionali, va sottolineata la scoperta di grandissimi nomi della nostra canzone.

Andiamo a conoscere meglio i dettagli della sua carriera e le curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Claudio Cecchetto: la biografia

Claudio Cecchetto è nato a Ceggia, provincia di Venezia, il 19 aprile 1952 sotto il segno dell’Ariete. Diplomatosi come perito termotecnico a Milano, s’iscrive all’Università Statale della città meneghina, alla facoltà di Scienze delle preparazioni alimentari. Ma è più un desiderio dei genitori quello di vederlo laureato. Claudio ha fin da subito ben altre aspirazioni.

Inizia fin da giovane a fare il deejay in alcune discoteche del milanese. Quindi, nel 1975 molla gli studi e tenta la via della musica. Approda nello stesso anno in una radio privata di Milano, e dopo pochi anni a Radio Studio 105, il primo network radiofonico d’Italia.

Claudio Cecchetto

Dopo aver condotto il primo programma musicale di Telemilano 58, ovvero la futura Canale 5, passa alla Rai. Presenta nel 1980 il suo primo Festival di Sanremo, seguito da quello del 1981 e da quello del 1982.

In questi anni è tra i personaggi televisivi più amati e ricercati d’Italia, e la sua carriera ne trae grandissimo beneficio. Nel 1982 torna al mondo della radio, ma mettendosi in proprio: è lui a fondare Radio Deejay.

Sempre attivissimo nel mondo della musica d’intrattenimento, arriva a condurre il Festivalbar nel 1983 e vi rimane al timone per cinque edizioni consecutive. Crea quindi Deejay television, un contenitore di videoclip musicali che inizia la sua avventura su Canale 5 per poi trovare spazio su Italia 1.

Produttore e talent scout

L’esordio come produttore arriva nel 1984, quando lavora per la Ibiza Records sul singolo People from Ibiza di Sandy Marton, raggiungendo subito un successo internazionale. In Italia nel 1986 lancia Sabrina Salerno, che conquista il mondo della musica con Boys (Summertime Love):

Sul finire degli anni Ottanta diventa un vero e proprio talent scout. Tra i suoi meriti principali c’è la scoperta di Jovanotti, che fa debuttare in televisione e poi anche nel mondo della musica con l’album Jovanotti for President.

Ma anche Fiorello deve l’inizio della sua carriera a Cecchetto. Senza dimenticare gli 883, con cui lavora nei primi anni Novanta. Nel frattempo lascia Radio Deejay e si dedica completamente a un’altra sua creatura, Radio Capital, che lancerà altri personaggi ancora oggi importanti nel mondo dello spettacolo, come Daniele Bossari e Fabio Volo.

Tra i suoi meriti più recenti, l’avvio alla carriera artistica di Francesco Facchinetti, in arte DJ Francesco. Con quest’ultimo lavora alla hit La canzone del capitano, che scala le classifiche italiane:

Lancia quindi nel 2004 la carriera solista di Max Pezzali e porta al successo i Finley. Ma cosa fa oggi Claudio Cecchetto? Continua nel suo lavoro di produttore e talent scout, con grande fiuto e una creatività fuori dal comune.

La vita privata di Claudio Cecchetto: moglie e figli

La vita sentimentale del deejay è stata caratterizzata da diversi flirt, specialmente durante gli anni Ottanta. Tuttavia, nel 1992 Claudio trova il vero amore e… non lo lascia più!

Si sposa nella primavera di quell’anno a Riccione con Maria Paola Danna. Dal matrimonio nascono due figli: Jody Daniele il 7 giugno 1994 e Leonardo il 20 marzo 2000.

5 curiosità sul producer

-Claudio Cecchetto è alto 1 metro e 93.

-Claudio si è candidato nel 2019 a sindaco di Misano Adriatico.

-Non solo musicisti. Tra i talenti scovati da Cecchetto ci sono Gerry Scotti, Amadeus, Marco Baldini, Luca Laurenti, Marco Mazzoli e Leonardo Pieraccioni.

-Con il Gioca jouer Claudio Cecchetto ha raggiunto la massima fama anche come ‘musicista’. Rimane ancora oggi il suo più grande successo.

-Su Instagram Claudio Cecchetto ha un account da oltre 55mila follower.

Di seguito il video di Gioca Jouer: