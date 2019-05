Bernie Taupin: la carriera, la vita privata e le curiosità sullo storico paroliere di Elton John, autore di quasi tutti i testi delle sue canzoni più famose e amate.

Dietro ogni grande artista c’è un grande uomo. Spesso anche più di uno. Un ruolo fondamentale nella stesura di un capolavoro ce l’ha certo l’interprete, ma spesso anche gli autori, sia delle musiche che dei testi, senza dimenticare i produttori. Ecco, tra tutti questi uomini che ‘lavorano nell’ombra’, uno dei più famosi è certamente Bernie Taupin, il paroliere di Elton John. Una sorta di Mogol d’Inghilterra.

Andiamo alla scoperta di questo incredibile e talentuoso poeta, attraverso alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Bernie Taupin

Bernard John Taupin è nato a Sleaford, in Inghilterra, il 22 maggio 1950 sotto il segno dei Gemelli. Educato in una scuola di matrice cattolica, è cresciuto per qualche anno in una casa priva di elettricità.

Ribelle di natura, e poco propenso a studiare, mostra precocemente un talento per la scrittura e un grande interesse per la cultura americana. Abbandona così la scuola a 15 anni e si dedica a una vita di gozzoviglie. Beve già prima della maggiore età e si mette alla prova in lavori di vario genere, come il tipografo o il fattore, ma a 17 anni risponde a un annuncio del New Musical Express per un posto come autore alla Liberty Records.

Entra in questo modo in contatto con Elton John. I due vanno d’amore e d’accordo fin dall’inizio e iniziano una collaborazione che col tempo diverrà una delle più proficue della storia, portando alla creazione di oltre 30 album.

Tra i brani che portano la firma, per quel che riguarda il testo, di Taupin, ci sono praticamente tutti i classici di sir Elton: da Tiny Dancer a Rocket Man, da Candle in the Wind a Daniel, da Crocodile Rock a Goodbye Yellow Brick Road, senza dimenticare Your Song.

Insieme, Bernie e Elton hanno composto anche un musical di Broadway, Lestat, tratto dai racconti di Anne Rice, nel 2006. Il successo anche in questo caso è clamoroso e conferma il loro incredibile affiatamento.

Al di là del suo rapporto con Elton, Bernie ha tentato comunque anche una carriera da interprete. Nel 1971 ha lanciato il suo primo album solista, Taupin, in cui recita alcune sue poesie. Il primo vero lavoro da cantante risale invece al 1980 e s’intitola He Who Rides the Tiger. Nonostante il suo impegno, non riesce a ottenere successi

Ci riprova nel 1987 con Tribe, promosso da singoli come Citizen Jane e Friend of the Flag:

Il successo da interprete però stenta ad arrivare, e nel 1996 Bernie prova a rilanciarsi alla guid di una band, i Farm Dogs. Il primo album del gruppo, Last Stand in Open Country, sorprende la critica, ma non arriva a far breccia nel cuore del pubblico.

La vita privata di Bernie Taupin

Se come coppia artistica Elton e Bernie sono tra i più affiatati di sempre, va detto che il loro rapporto non è mai sfociato in altro. Già nel 1970 il paroliere conobbe la ballerina Maxime Feibelman, che diventerà sua moglie l’anno successivo. A lei è dedicato il testo di Tiny Dancer.

Nel 1976 la loro storia però terminò, dopo che Bernie scoprì che lei lo aveva tradito con il bassista Kenny Passarelli, uno dei suoi amici più intimi.

Ritrovò la serenità nel 1979, quando sposò Toni Lynn Russo. Anche la loro relazione ebbe però fine, nel 1991. Al secondo divorzio è ispirato il brano Sacrifice.

Non pago delle delusioni amorose, Bernie si risposò con Francis Haymes, filgia di un cantante argentino-americano, il 21 agosto 1993, ma la loro unione durò solo fino al 1998.

La sua quarta e finora ultima moglie è Heather Lynn Hodgins Kidd. I due si sono sposati il 27 marzo 2004 e hanno avuto due figlie: Charley Indiana e Georgey Devon.

Le curiosità sul paroliere

-Non solo Elton. Bernie ha prestato i suoi testi anche ad altri artisti, tra i quali gli Heart e Alice Cooper.

-Oltre che autore è anche pittore.

-Possiede un toro, Little Yellow Jacket.

-È diventato cittadino statunitense.

-È un sostenitore dei diritti degli omosessuali.

-Su Instagram Bernie Taupin ha un account ufficiale da oltre 20mila follower.

Di seguito il video di Rocket Man di Elton John (e Bernie Taupin):

