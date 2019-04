Afrojack: la carriera, la vita privata e le curiosità sul deejay olandese, famoso in Italia soprattutto per essere il grande amore di Elettra Lamborghini.

Afrojack è uno dei deejay più famosi del mondo, ma da qualche tempo è conosciuto in Italia anche per le sue avventure amorose. Il motivo? C’è lo zampino di Elettra Lamborghini, l’ereditiera giudice di The Voice 2019.

Andiamo a scoprire chi è questo ragazzo che ha saputo prima conquistare il mondo della musica house e poi il cuore della bella autodefinita ‘regina del reggaeton’ italiano.

Chi è Afrojack

Nick Van de Wall è nato a Spijkenisse, in Olanda, il 9 settembre 1987 sotto il segno della Vergine. Fin da subito si mostra appassionato alla musica, e a 5 anni inizia a suonare il pianoforte.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/djafrojack

Durante gli anni della formazione musicale ascolta svariati generi, ma dagli 11 anni scopre un programma per comporre musica elettronica e inizia a produrre brani originali per conto proprio.

Il suo primo singolo, F*ck Detroit, esce nel 2006:

Il successo arriva però grazie all’aiuto di Sidney Samson e Laidback Luke, dj olandesi di fama internazionale, che gli permettono di incidere un brano importante come In Your Face.

Nel 2007 inizia una carriera importante da produttore. Con lui collaborano nomi d’importanza mondiale come David Guetta, Fedde Le Grand, Chuckie e via dicendo.

La svolta decisiva arriva però nel 2010, quando realizza con la cantante Eva Simons la hit Take Over Control, che diventa ben presto una delle canzoni da discoteca più suonate in tutto il mondo.

Dopo questo boom incredibile, collabora con altri artisti importanti come Ne-Yo e Pitbull, ma anche il collega Steve Aoki. Da allora la sua carriera da producer e deejay non si è più fermata e ancora oggi Afrojack è uno degli uomini più importanti nel mondo della musica house.

La vita privata di Afrojack: fidanzata e figli

Afrojack ha già una figlia, Vegas Van de Wall, nata da una relazione con Amanda Balk. La sua attuale relazione è però quella che lo vede al fianco di Elettra Lamborghini, l’ereditiera italiana più famosa nel mondo, entrata da qualche anno nell’ambiente della musica.

Per quanto riguarda la loro storia, si era già vociferato di un possibile matrimonio. Per ora però ogni ipotesi rimane solo nel campo del gossip: non c’è nulla di concreto.

7 curiosità sul deejay

-Afrojack è alto 2 metri e 08.

-Ha origini surinamesi.

-Cosa c’entra Afrojack con Eminem? Semplicemente i due nel 2013 hanno avuto una sorta di dissing, dimostrando di non andare particolarmente d’accordo.

-Nella classifica edita da DJ Mag si è piazzato al 19° posto nel 2010 e al 7° nel 2011.

-A fine 2013 è entrato nella storia della Nasdaq: è stato infatti l’unico dj ad aver suonato la campana di chiusura.

-Dopo David Guetta, è stato il secondo dj ad essere entrato nella Hollywood Walk of Fame.

-Su Instagram Afrojack ha un account ufficiale da oltre 3,8 milioni di follower.

Di seguito Ten Feet Tall di Afrojack:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/djafrojack