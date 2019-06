Stef Burns: la carriera, la vita privata e le curiosità sul chitarrista solista di Vasco Rossi che ha suonato anche con Alice Cooper e Huey Lewis and The News.

Stef Burns è da anni lo storico chitarrista solista di Vasco Rossi. Balzato alle cronache rosa italiane per il rapporto con l’ex velina Maddalena Corvaglia, è uno dei più talentuosi musicisti della scena rock americana. Lo dimostra la sua carriera, che gli ha permesso di avere a che fare con alcune icone della storia della musica.

Andiamo a scoprire alcune curiosità su uno dei solisti più apprezzati degli ultimi trent’anni.

Chi è Stef Burns

Stephan Birnbaum è nato a Oakland, in California, il 26 giugno 1959 sotto il segno del Cancro. Inizia a suonare già a 6 anni la chitarra. Forma la sua prima band a 9 anni, mentre alle superiori si mette alla prova con un gruppo che suona cover di grandi nomi del southern e dell’hard rock: dagli Allman Brothers e i Lynyrd Synyrd agli Zeppelin e i Purple.

La sua prima vera band sono stati però gli Omega, con cui ha iniziato a suonare nel 1979. Tra lunghi tour e qualche apparizione in studio, si arriva fino al 1986/87, quando con i Berlin partecipa alla colonna sonora di Top Gun con il brano Take My Breath Away.

Dopo un nuovo tour, stavolta con Michael Bolton, nel 1989 si unisce agli Y&T, con cui registra diversi album. Grazie a una raccomandazione dell’eccezionale guitar hero Joe Satriani, nel 1991 Stef arriva a collaborare addirittura con Alice Cooper, all’epoca in cerca di un chitarrista.

Con l’icona dello shock rock incide gli album Hey Stoopid del 1991 e The Last Temptation del 1994 e riesce a girare il mondo insieme a band come i Judas Priest e i Motorhead, oltre a ottenere un cameo nel film Fusi di testa.

Proprio il sound messo in mostra con Alice in Hey Stoopid colpisce Vasco Rossi, che decide di contattarlo per una sessione nel 1993. Inizia così una fruttuosa collaborazione, che porta a un primo live insieme nel 1995 a San Siro.

Ormai sulla cresta dell’onda, dal 2000 Stef viene chiamato a sostituire Chris Hayes nei leggendari Huey Lewis and The News.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/stefburnsofficial

La vita privata di Stef Burns: moglie e figli

Stef si è sposato il 28 maggio 2011 con Maddalena Corvaglia a Mirandola, in provincia di Modena. Dalla loro unione è nato Jamie Carlyn, il terzo figlio del chitarrista. I due si sono separati il 19 gennaio 2017.

Prima delle nozze che lo hanno consacrato come protagonista delle cronache rosa italiane, Stef aveva già avuto un matrimonio fallito. Dalla sua precedente unione sono nati i suoi primi figli, Taylor e Woody.

Le curiosità sul chitarrista

-Il matrimonio tra Stef Burns e Maddalena Corvaglia è stato celebrato da Vasco Rossi.

-La sua primissima band si chiamava Yellow Brick Road.

-Grazie alla collaborazione con Alice Cooper ha potuto suonare nel Monsters of Rock tour insieme a leggende come Ozzy Osbourne, i Megadeth e i Faith No More.

-Ha avuto diversi gruppi con il suo nome. L’ultimo è la Stef Burns League, con Fabio Valdemarin alle tastiere, Juan Van Emmerloot alla batteria e Roberto Tiranti al basso.

-Ha suonato anche con il G3 insieme a guitar hero del calibro di Joe Satriani, Steve Vai e Robert Fripp.

-Su Instagram Stef Burns ha un account da oltre 70mila follower.

Di seguito un video di Stef Burns su Rock Tv:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/stefburnsofficial