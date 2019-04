Pedro Capo: la carriera, la vita priva ta e le curiosità sul cantante latino di Calma (remix).

C’è una hit che sta spoplando ormai da mesi nelle radio di tutto il mondo, compresa l’Italia. S’intitola Calma (remix), ed è cantata da Pedro Capó in collaborazione con Farruko.

Andiamo a scoprire qualcosa in più su questo artista con la musica nel DNA e tanta voglia di portare i Caraibi… ovunque.

Chi è Pedro Capo: la biografia

Pedro Francisco Rodríguez Sosa è nato a San Juan, in Porto Rico, il 14 settembre 1980 sotto il segno della Vergine. Fin da giovane manifesta una passione per la musica, tipica tra l’altro della sua famiglia, e inizia a suonare la chitarra.

Dopo essersi trasferito a New York, comincia a prendere parte ad alcune produzioni teatrali di discreto livello. I primi anni di carriera sono complessi e lo vedono spesso in secondo piano. Solo nel 2018 arrivano per lui soddisfazioni forse inattese, grazie al singolo Calma, che raggiunge un grande successo in America.

Nello stesso anno, conquista il suo primo Latin Grammy grazie al video

Pedro Capó: En Letra de Otro. Quindi, per non farsi mancare nulla, lancia nell’ottobre del 2018 una versione remix di Calma, con Farruko, ottenendo un successo planetario, che lo ha portato a essere in cima a tutte le classifiche di streaming e rotazione anche in Italia.

Ecco il video di Calma (remix) di Pedro Capó e Farruko:

La vita privata di Pedro Capo: moglie e figli

Pedro, dopo essere stato 10 anni a New York, ha preferito tornare verso climi più miti. Oggi vive a Miami, dove ha il suo studio e tutta la sua attività lavorativa.

E dal punto di vista sentimentale? Anche lì l’artista s’è dato da fare. Non ha una fidanzata Pedro Capó, bensì una moglie, tale Jessica Rodríguez, e ben tre figli già piuttosto grandicelli.

5 curiosità sul cantante portoricano

-Pedro Capó è alto 1 metro e 71.

-Il suo patrimonio netto è stimato tra i 2 e i 5 milioni di dollari.

-Suo nonno, Bobby Capó, è una star della musica portoricana.

-Pedro ha dichiarato di amare l’Italia e di essere cresciuto ascoltando alcuni nostri cantanti come Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Nek. Quest’ultimo è stato addirittura il suo modello da adolescente.

-A proposito di musica italiana, ha dichiarato in un’intervista a Cosmopolitan che gli piacerebbe collaborare con alcuni artisti della Penisola, e che ha già parlato con Achille Lauro, lasciando aperte le porte a un futuro featuring.

-Su Instagram Pedro Capó ha un account ufficiale da oltre 780mila follower.

Di seguito il video ufficiale della versione originale di Calma:

