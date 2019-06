Shaggy: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante reggae giamaicano che ha collaborato con Sting.

Tra le stelle della musica reggae anni Novanta e Duemila c’è senza ombra di dubbio Shaggy. Un artista davvero poliedrico e particolare, reso riconoscibile da un timbro che nessun’altro al mondo può vantare.

Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questo cantante che ha collaborato negli ultimi anni con Sting.

Chi è Shaggy

Orville Richard Burrell è nato a Kingston, in Giamaica, il 22 ottobre 1968 sotto il segno della Bilancia. Dall’età di 18 anni si trasferisce a New York e inizia a prendere lezioni di canto.

Incide la sua prima hit, Oh Carolina, nel 1993, riarrangiando in chiave dance un successo del gruppo ska Folkes Brothers. Esce di lì a poco il suo primo album, Pure Pleasure. L’apice della sua carriera arriva però con il singolo Boombastic, che risulta addirittura il più venduto in Italia nel 1995.

Dopo qualche anno di ‘declino’, torna in auge all’inizio del nuovo millennio grazie a brani come la cover di Angel. Dopo un serie di album di grande successo e qualche passo falso verso la metà degli anni Duemila, nel 2010 incide il fortunato singolo I Wanna con Bob Sinclar.

Il suo ultimo successo in carriera è però l’album 44/876 del 2018, in collaborazione con una leggenda della musica rock, Sting.

La vita privata di Shaggy: moglie e figlio

Dal 2014 Shaggy è sposato con Rebecca Packer. Le nozze della coppia, ancora oggi felicissima e affiatata, si sono svolte nella splendida Giamaica.

Dalla precedente unione con Carol Burrell sono nati i due figli del cantante, Sydney e Richard. Il figlio ha seguito le orme paterne ed è famoso come rapper ocn il nome di Robb Bank$.

Le curiosità sul cantante

-Shaggy è alto 1 metro e 80.

-Il suo nome deriva dal personaggio del cartone Scooby Doo, Shaggy Rogers.

-Nel 1988 si è arruolato come volontario nei Marines. Dopo l’addestramento, viene inviato in Arabia Saudita per la guerra del Golfo e proprio questa dura esperienza lo spinge a provare, una volta tornato a casa, l’avventura nel mondo della musica.

-Ha partecipato al Festival di Sanremo nella serata delle cover nel 2012 cantando con Chiara Civello.

-Su Instagram Shaggy ha un account ufficiale da oltre 400mila follower.

Di seguito Sting e Shaggy in Just One Lifetime:

