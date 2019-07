Cantante, showman e frontman della rock’n’roll band più famosa di sempre, i Rolling Stones: ecco tutte le curiosità sul mitico Mick Jagger!

Quando parliamo di Mick Jagger, parliamo di una delle più importanti star della musica di sempre. E non a caso, il suo nome parla da sé, proprio come quello della sua band, i Rolling Stones, che hanno conquistato classifiche, battuto record e scritto capolavori su capolavori, diventando senza ombra di dubbio una delle realtà musicali più importanti di sempre.

Nato il 26 luglio del 1943 a Dartford, Mick ha sempre vissuto una vita al limite della sregolatezza, ma al tempo stesso al vertice del successo. Non è certo casuale che Rolling Stone (la rivista) lo abbia inserito nella classifica dei migliori cantanti di sempre al sedicesimo posto. Ma andiamo a scoprire qualche curiosità su di lui!

Le curiosità su Mick Jagger

• Mick ha cominciato a suonare con gli Stones mentre andava al college, che successivamente decise di lasciare per dedicarsi completamente alla musica. Il padre, un insegnante di scienze, fu furioso per quella scelta. Pare proprio che avrebbe preferito che il figlio… si arruolasse nell’esercito!

• Mick Jagger e la droga, un rapporto… particolare. Il cantante non ha mai fatto segreto del suo uso di sostanze stupefacenti, così come il resto della band. Ma nel corso della sua vita ha fatto qualche passo indietro: ne è un esempio il suo rapporto col disco Their Satanic Majesties Request: «Stavamo solo prendendo troppi acidi […] Ci sono due pezzi buoni […] il resto sono stupidaggini», ha dichiarato in un’intervista a Rolling Stone.

• Mick ha un fratello più giovane di lui che si chiama Chrisanche. I due hanno suonato spesso insieme, e si sono esibiti anche al funerale dei genitori.

• Il primo album dei Rolling Stones uscì il 16 aprile del 1964. Non tutti sanno, però, che il giorno dopo Mick fu arrestato per guida senza patente!

• Il cantante ha avuto tantissime relazioni nel corso della sua vita. Ma sapevate che una ex fidanzata di Mick Jagger, Marsga Hunt, ha messo all’asta le sue lettere d’amore? Il valore era di 250mila euro!

• Mick Jagger e la famiglia reale: un rapporto… intenso! Il cantante non solo è stato nominato dal Principe Carlo, nel dicembre del 2013, Cavaliere dell’impero britannico, ma anche avuto una relazione con la sorella della Regina Elisabetta, Margaret!

• Il segreto della forma di Mick? Tanto sport. Il cantante è infatti dedito alla ginnastica, kickboxing, yoga, pilates, nonché ballo, ruota e corsa. Insomma, uno sportivo a tutto tondo!

• Conoscete il patrimonio di Mick Jagger? Beh, pare che si aggiri intorno… ai 280 milioni di euro!

Mick Jagger

La vita privata di Mick Jagger: moglie, figli e… David Bowie!

Mick si è sposato per ben due volte, con un matrimonio annullato, ma non tutti sanno che la sua prole è… decisamente numerosa. I figli di Mick Jagger sono sette, che il cantante ha avuto da quattro donne diverse.

Il primo è Karis, avuto con Marsha Hunt nel 1970. Ci sono poi Jade Sheena Jezebel, avuta da bianca Jagger, e quattro figli nati dalla relazione con Jerry Hall: Elizabeth Scarlett (1984), James Leroy Augustin, nel 1985, Georgina May Ayeesha, nel 1992, e Gabriel Luke Beauregard, nel 1997. Infine è arrivata Lucas Maurice Morad-Jagger, figlia di Mick e Luciana Gimenez Morad, nata nel 1999.

Ma nonostante Mick abbia avuto tantissime relazioni, il cantante stesso ha ammesso che da un certo momento il suo fascino ha cominciato ad attrarre anche gli uomini. E in relazione a questa storia, esiste proprio un aneddoto che è diventato famosissimo nel corso degli anni. Volete qualche indizio? Diciamo allora… David Bowie, Mick Jagger, gay.

Proprio così! Pare che la moglie di David, Angie, li abbia sorpresi a letto insieme una mattina del 1973, mentre tornava a casa sua. Fu la donna delle pulizie ad accoglierla e ad avvisarla che in camera da letto avrebbe trovato… una sorpresa.

La donna, così, fece irruzione in camera, ancora ignara di quello che avrebbe visto: David Bowie stava steso nel letto a fianco di Mick Jagger. Secondo la ricostruzione di Angie, i due erano nudi e sudati. Segui chiaramente un momento di imbarazzo, che la moglie ruppe proponendo dei caffè.

