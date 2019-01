La carriera, la vita privata e le curiosità su Paul Stanley, lo Starchild dei Kiss.

Buon compleanno Paul Stanley! Il mitico Starchild, voce e leader dei KISS, compie oggi 67 anni. Fondatore della leggendaria band statunitense, Paul è una delle voci più amate della storia del rock, capace di far emozionare milioni di cuori grazie al suo trucco ma anche al suo innato talento e carisma.

Per celebrare questo giorno speciale, scopriamo tutte le curiosità sulla sua vita.

Fonte foto: https://www.facebook.com/pg/PaulStanleyOfficial

Chi è Paul Stanley: la biografia

Nato a New York il 20 gennaio 1952 sotto il segno del Capricorno, Stanley Harvey Eisen è un artista eclettico conosciuto per essere la voce, nonché uno dei membri fondatori, dei KISS, storica formazione americana.

La sua leggenda iniziò quando, all’inizio degli anni Settanta, entro nei Wicked Lester, band nella quale militava un certo Gene Simmons. Dopo lo scioglimento di questo primo esperimento, Stanley e Simmons nel 1973 decisero di fondare un nuovo gruppo, i KISS, con l’aiuto del batterista Peter Criss e del chitarrista Ace Frehley. Il loro primo album uscì nel 1974 ed ebbe un impatto fortissimo, avviando una carriera che ancora oggi fa proseliti all’interno della KISS Army, il loro esercito di fan.

Di seguito I Was Made for Lovin’ You, uno dei grandi classici dei KISS:

Paul Stanley: il trucco

Come ogni altro membro del gruppo, anche Paul Stanley si è costruito un personaggio: lo Starchild, il figlio delle stelle, ispirato al film 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Don Giovanni di professione, mescola nella sua immagine lati virili a una vena androgina. Il suo trucco è tra l’altro uno dei più semplici da replicare. Alla base bianca basta aggiungere una stella nera sull’occhio destro e un vistoso rossetto rosso per rendere le labbra carnose, e il gioco è fatto!

Paul Stanley oggi

Dopo aver pubblicato nel 2005 un disco solista, Live to Win, Stanley è tornato dal 2007 stabilmente nei KISS. Il gruppo ha in questi anni effettuato diversi tour in giro per il mondo, anche se musicalmente è fermo all’album Monster del 2012. Nel 2019 saranno protagonisti di un lungo tour d’addio che li porterà anche in Italia per una data. Un evento gioioso e al contempo doloroso per tutti i loro fan.

Un altro brano leggendario dei KISS, I Love It Loud:

La vita privata di Paul Stanley: moglie e figli

Stanley è cresciuto nel Queens, a New York. Nel 1970 si è laureato. Sposato per molti anni con Pamela Bowen, ha divorziato nel 2001. Dopo qualche tempo, l’artista ha intrapreso una relazione con Erin Sutton, confluita nel matrimonio del 19 novembre 2005 al Ritz-Carlton di Pasadena.

Paul Stanley ha quattro figli: Evan Shane, nata il 6 giugno 1994 dall’unoine con Pamela; Colin Michael, nato il 6 settembre 2006; Sarah Brianna, nata il 28 gennaio 2009; Emily Grace, nata il 9 agosto 2011.

Di seguito un post romantico dedicato alla moglie Erin:

10 curiosità su Paul Stanley

-Come Gene Simmons, anche Paul Stanley ha origini ebraiche.

-Cresciuto in una famiglia appassionata di opera leggera, Stanley da giovane s’innamorò dei lavori di Beethoven.

-Nel tempo libero Paul Stanley ama cucinare.

-Nel 1999 il cantante prese parte a una produzione di Toronto del celebre musical Il Fantasma dell’Opera.

-Paul Stanley è autore di quasi tutti i più grandi successi dei KISS.

-Da anni collabora con l’organizzazione AboutFace, che aiuta gli individui con differenze facciali. Stanley è infatti affetto da microtia, una deformazione congenita della pinna, la parte esterna dell’orecchio. Un problema che gli limitava le capacità uditive.

-Non solo musicista. Paul Stanley nel 2005 si è dato anche alla pittura e le sue opere sono state giudicate… originali.

-Dei KISS Stanley non è stato solo voce e chitarra ritmica ma anche solista in alcuni pezzi (Detroit Rock City e Sure Know Something i più famosi), bassista (Love Gun e Forever) e tastierista (nell’album Crazy Nights).

-Paul Stanley è alto 1 metro e 82.

-Su Instagram Paul Stanley ha un account ufficiale da oltre 270mila follower.

Il video di una delle power ballad più belle dei KISS, Forever:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/PaulStanleyOfficial