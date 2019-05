È uno dei cantanti più influenti della storia della musica rock: alla scoperta di Dave Gahan, leader della celebre band Depeche Mode.

Nato il 9 maggio del 1962 a Chigwell, Dave Gahan è uno dei cantanti più famosi al mondo, che ha raggiunto un enorme successo alla guida della sua storica band, i Depeche Mode. Nato da una famiglia umile, il cantante incarna al massimo lo spirito rock’n’roll: «La vita è troppo breve per non fare la rivoluzione», e infatti fin dall’adolescenza Dave è un bambino ribelle e amante della trasgressione. Ma scopriamo di più su di lui!

Dave Gahan: le curiosità sul cantante

Andiamo alla scoperta di alcune curiosità sul cantante dei Depeche Mode che forse non sapevate!

• È stato definito da Daniel C. Marcoccia, direttore di Rockstar, Groove e Rocksound, come uno dei più grandi leader insieme a Mick Jagger e Iggy Pop.

• Oltre alla musica, l’artista ama l’hockey, la pittura e andare ai concerti.

• La sua è sempre stata una vita al limite dell’eccesso. A cominciare dal 1995, quando venne arrestato per tentato suicidio (in California, infatti, è un reato), fino al 1996, quando rimase vittima di un’overdose di eroina in un Hotel presso Los Angeles. La dose fu talmente eccessiva che Dave fu dichiarato morto per due minuti!

• Oltre agli eccessi e alle conseguenze, il cantante dovette affrontare anche un tumore alla vescica, che riuscì a sconfiggere nel 2009.

• Dave Ghan, un patrimonio… stellare! Il cantante è da poco stato inserito nella lista dei cantanti più pagati al mondo. Ma quanto avrà mai guadagnato nel corso della sua carriera? Beh, secondo le stime il suo patrimonio ammonterebbe a ben 58 milioni di dollari!

• Nel 2012 prese parte ad una pubblicità della Volskwagen Golf. Nel video Dave guida l’auto sotto le noste di People are People, pezzo dei Depeche Mode uscito nel 1984.

• Per registrare il disco Black Celebration, Dave pensò che per cambiare e rivoluzionare il sound della band potesse essere utile andare in giro per le strade di diverse città con un microfono, così da registrare i suoni urbani che più ispiravano la band. Il risultato? Forse il video di Stripped potrà farvi capire meglio!

La vita privata di Dave Gahan: figli e moglie del cantante

Nel 1985 il cantante ha sposato Joanne Fox, dalla quale ebbe il suo primo figlio, Jack. Era il periodo di massimo successo della band, e con lei Dave trovò anche l’amore. Nel 1991, però, il cantante decise di cambiare vita e andare a Los Angeles, dove sposò Theresa Conroy.

Quelli, tuttavia, furono gli anni più bui per il cantante. Fu infatti pochi anni dopo che Dave rimase vittima di quell’overdose quasi letale. Ma quell’episodio, che lo costrinse alla disintossicazione, fu anche l’inizio di una nuova vita per lui, grazie anche alla conoscenza di Jennifer Skilias.

Fra i due fu amore a prima vista, e così i due decisero di andare a vivere a New York per rifarsi una vita insieme. Nel 1999, poi, Jennifer divenne la moglie di Dave Gahan. Dal loro matrimonio è nata Sella Rose, mentre qualche anno più tardi l’artista decise di adottare anche James, il figlio che Jennifer aveva avuto prima della loro relazione.

Eppure, nonostante le tante realazioni avute dal cantante, c’è anche chi sul web abbia diffuso le voci che Dave Gahan sia gay. Alcune indiscrezioni parlano infatti di una relazione brevissima avuta con Martin Gore, membro anche lui dei Depeche Mode. A smentire le voci, in ogni caso, proprio lo stesso cantante, che non perde occasione per dichiarare come il suo nuovo matrimonio con Jennifer vada davvero a gonfie vele.

