Adam Clayton: carriera, vita privata e curiosità sul bassista degli U2, colonna portante della band irlandese capitanata da Bono.

Adam Clayton è il bad boy degli U2. Bassista di grande talento, capace di disegnare linee moderne ed efficaci, ha avuto nel corso della sua carriera numerosi problemi di dipendenze da alcol, superati solo grazie al sostegno degli amici e degli affetti.

Oggi è un uomo maturo, totalmente ripulito. Un ottimo padre di famiglia che emoziona ancora generazioni di persone negli stadi. Scopriamo insieme tutte le curiosità su di lui.

Chi è Adam Clayton

Adam Charles Clayton è nato a Chinnor, in Inghilterra, il 13 marzo 1960 sotto il segno dei Pesci. A cinque anni si trasferisce con la famiglia a Malahide, vicino Dublino, in Irlanda.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AdamClaytonU2

Studia alla Mount Temple High School, scuola ecumenica irlandese, e qui incontra i suoi futuri compagni di band. Si presenta in quegli anni a un’audizione di per il gruppo di Larry Mullen Jr., i Feedback.

Dalle ceneri di questa prima formazione, con l’inserimento di The Edge e del chitarrista Paul Hewson, in arte Bono, nascono gli U2 e da lì inizia la carriera leggendaria di uno dei gruppi più importanti della storia della musica rock.

Di seguito With or Without, uno dei brani degli U2 più amati:

Nell’estate del 1989 viene trovato in possesso di cannabis e arrestato a Dublino. Riesce a evitare una condanna facendo una donazione molto consistente in beneficenza.

Oltre che con gli U2, ha suonato anche nel 1987 nell’album di Robbie Robertson, oltre che in alcuni lavori di Maria McKee. Con il compagno Larry Mullen degli U2 ha inoltre registrato nel 1996 la colonna sonora del film Mission: Impossible, ottenendo anche una nomination ai Grammy per il brano Theme from Mission: Impossible.

Qual è il basso di Adam Clayton? Generalmente l’artista utilizza un Fender Jazz Bass e un Fender Precision Bass.

La vita privata di Adam Clayton

Nel corso della sua vita ha avuto una relazione con la modella Naomi Campbell, nei primi anni Novanta. Dopo un legame con Suzanne Smith, terminato nel 2007, ha conosciuto e si è innamorato della modella Mariana Teixeira de Carvalho.

Adam Clayton e Mariana Teixeira si sono sposati nel 2013 con una cerimonia civile privata e molto intima, con soli 18 invitati tra cui The Edge in rappresentanza degli U2.

Adam Clayton ha due figli: il primo è nato nel 2011 dalla relazione con una misteriosa donna francese; la seconda è nata nel 2017 ed è la prima nata nella famiglia Clayton-Teixeira.

6 curiosità su Adam Clayton

-Adam Clayton è alto 1 metro e 78.

-Uno dei suoi fratelli è un pilota della Royal Air Force.

-All’inizio veniva trattato come un estraneo dal resto della band per problemi di natura religiosa. Il tutto si risolse grazie al manager Paul McGuinnes e al suo invito a fare da testimone al matrimonio di Bono.

-Adam Clayton non canta spesso. Una delle sue rare apparizioni è quella nel brano Endless Deep, b-side del singolo Sunday Bloody Sunday.

-Con Bono ha parteicpato al supergruppo Band Aid per incidere il brano Do They Know It’s Christmas? del 1984.

-Su Instagram Adam Clayton non ha alcun account ufficiale.

Di seguito il video di Desire degli U2: