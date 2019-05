J Balvin: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla superstar che ha fuso il rap con il reggaeton.

J Balvin è la nuova frontiera del pop / reggaeton mondiale. Cantante proveniente dalla stessa città cantata da Madonna in un suo recente singolo (e che ha dato i natali a un’altra star della musica latina, Maluma), ha da qualche anno conquistato lo scettro di artista principale di quella scena che ci fa ballare tutte le estati.

Andiamo a ripercorrere insieme la sua carriera, alla scoperta di curiosità e aneddoti che forse non conoscevi.

Chi è J Balvin

José Álvaro Osorio Balvin è nato a Medellín il 7 maggio 1985 sotto il segno del Toro. Fin da giovanissimo si è interessato alla musica e durante gli anni delle scuole superiori è entrato in diverse rock band. L’amore per le sonorità latine matura soprattutto durante il periodo universitario.

In questi anni, decide di abbandonare gli studi per dedicarsi esclusivamente alla propria passione. Parte per gli Stati Uniti e qui conosce Fat Al, un artista colombiano che gli suggerisce il nome d’arte con cui è ancora conosciuto.

Nel 2009 inizia la sua carriera lanciando un primo singolo, Ella Me Cautivó, che entra subito nelle classifiche americane aprendo la strada all’album Real. Due anni più tardi vede la luce El Negocio, secondo album dal successo relativo ma con due singoli capaci di entrare in top ten in Colombia.

Con il singolo Yo Te Lo Dije del 2012, tratto dall’album La Familia, per la prima volta J Balvin raggiunge il numero 1 in Colombia, diventando una vera star dell’America Latina.

Forte di questi primi successi, nel 2016 lancia un ennesimo album, Energía, e debutta al 38esimo posto nella classifica Billboard 200. A trascinare il disco, un brano divenuto un successo mondiale: Ginza.

Con questo pezzo, J Balvin raggiunge il primo posto anche in Italia. Ormai divenuto una vera star internazionale, inizia a collaborare con artisti del calibro di Pharrell Williams e Robin Thicke. E la sua carriera sembra ad oggi non avere più freni…

6 curiosità sul cantante colombiano

-J Balvin è alto 1 metro e 70.

-Durante gli anni dell’Università ha fatto parte del gruppo Mdl, una delle prime formazioni a mescolare rap e reggaeton.

-Nel 2016 è stato ospite al Festival di Sanremo.

-Si definisce spirituale ma non religioso. Crede esista una divinità, ma ritiene che le religioni abbiano portato solo differenze e scontri.

-Prima di sfondare nella musica ha lavorato come imbianchino.

-Su Instagram J Balvin ha un account ufficiale da oltre 28 milioni di follower.

Di seguito il video di Mi Gente di J Balvin:

