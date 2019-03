Tony Banks: la biografia, la vita privata e alcune curiosità sul tastierista, divenuto celebre come storico tastierista dei Genesis.

Ci sono rockstar che hanno costruito una carriera sul carisma e sull’attitudine estrema. Ce ne sono altre, ben più sobrie, che hanno invece fatto dello studio, della tecnica, del talento squisitamente musicale la propria arma migliore. Tra queste figura senza ombra di dubbio Tony Banks, un vero antidivo capace di scrivere non pagine, ma volumi interi di storia del rock e della musica in generale.

Andiamo alla scoperta della carriera e della vita privata del tastierista e compositore divenuto famoso con i Genesis.

Chi è Tony Banks: la biografia

Anthony George Banks è nato a East Hoathly il 27 marzo 1950 sotto il segno dell’Ariete. Fin da bambino studia pianoforte e diventa amico di un certo Peter Gabriel ben prima di metter su con lui un gruppo.

Nel 1967 è uno dei fondatori originari dei Genesis, insieme allo stesso Peter Gabriel, a Mike Rutherford, ad Anthony Phillips e a Chris Stewart. Dopo le difficoltà iniziali, Banks avrebbe voluto lasciare il gruppo, ma viene convinto dai compagni di band a restare in formazione. L’arrivo di Phil Collins e Steve Hackett cambia totalmente la storia del gruppo e di fatto fa le fortune dello stesso Banks.

Da Nursery Cryme inizia il periodo d’oro dei Genesis. Un periodo in cui la mente di Banks partorisce capolavori assoluti come The Musical Box.

L’abbandono di Peter Gabriel nella seconda metà degli Settanta e l’arrivo alla voce del batterista Phil Collins porta a una trasformazione del sound dei Genesis, che porta a due album di grande successo, A Trick of the Tail e Wind & Wuthering, firmati quasi in toto da Banks.

Con l’avvicinarsi agli anni Ottanta i Genesis cambiano pelle, passando dal rock al pop. Il lavoro di Tony viene leggermente penalizzato, ma il tastierista rimane comunque un perno fondamentale per il gruppo.

Al di là del lavoro coi Genesis, Tony Banks ha dato vita a una lunga e discretamente carriera solista. Della discografia di Tony Banks fanno parte album di discreto successo come A Curious Feeling, Still e Strictly Inc.

Di seguito il video di uno dei suoi ultimi lavori, tratto dall’album Five del 2018:

La vita privata di Tony Banks: moglie e figli

Tony Banks e Margaret McBain sono sposati dal 1972. La coppia ha avuto due figli: Benjamin ed Emily, nati nel 1978 e nel 1981.

Antidivo per eccellenza, rispetto ad altre star della musica rock Tony Banks ha vissuto sempre lontano dai riflettori, senza far mai parlare di sé per scandali o atteggiamenti fuori dagli schemi.

4 curiosità sul tastierista dei Genesis

-In The Musical Box, Tony Banks suona anche la chitarra a 12 corde.

-Nel suo album solista Still del 1991 Banks collaborò con l’ex frontman dei Marillion, Fish, sorta di erede musicale di Peter Gabriel.

-Tony viene considerato la ‘mente occulta’ della discografia dei Genesis, avendo firmato molti dei pezzi più famosi del gruppo, con assoli divenuti leggendari come quelli di Firth of Fifth o In the Cage.

-Su Instagram Tony Banks non ha alcun account ufficiale.

Di seguito la splendida Firth of Fifth dei Genesis, con la celeberrima introduzione di piano di Tony Banks:

