Cantante, scrittore, manager e tanto altro ancora. Matteo Maffucci è un artista e un professionista a 360°. Conosciuto nel mondo della musica soprattutto per il suo essere una metà del duo Zero Assoluto, ha regalato alla scena pop vere e proprie perle, prima di dedicarsi ad altre attività.

Andiamo a ripercorrere insieme la sua carriera e a scoprire alcune curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Matteo Maffucci

Matteo Maffucci è nato il 28 maggio 2019 sotto il segno dei Gemelli. Tra i banchi del liceo conosce Thomas De Gasperi. I due stringono subito amicizia e danno vita agli Zero Assoluto. Esordiscono nel 1999 con il singolo Ultimo capodanno.

I due si divertono nei primi anni di carriera ad alternare la carriera musicale a quella da deejay per la radio RTL 102.5. Il grande successo arriva con il brano Semplicemente del 2005, esclusa dal Festival di Sanremo ma capace di raggiungere il doppio disco di platino.

Lanciatissimi da questo risultato, arrivano a Sanremo l’anno dopo e riescono a spingersi fino alla finale grazie alla canzone Svegliarsi la mattina.

Il successo continua con la collaborazione di fine anno con Nelly Furtado nel singolo All the Good Things (Come to an End). Tornano a Sanremo nel 2007 con Appena prima di partire.

Si tratta in effetti dell’ultimo vero successo del duo, che continua a scrivere canzoni ma si dedica soprattutto ad altri progetti. Matteo, ad esempio, nel 2018 ha dato vita alla One Shot Agency, che segue alcune star dei social e cantanti come Alessio Bernabei.

La vita privata di Matteo Maffucci

La fidanzata di Matteo Maffucci è stata per diverso tempo Sarah Felberbaum, oggi sposata con il calciatore Daniele De Rossi. Da diverso tempo Matteo ha una nuova ragazza, che non appartiene però al mondo dello spettacolo.

In alcune interviste il cantante ha dichiarato che proprio questa lontananza dallo star system ha reso la sua nuova fiamma irresistibile.

Le curiosità sul cantante degli Zero Assoluto

-Il padre di Matteo è Mario Maffucci, direttore del Festival di Sanremo dal 1982 al 2000.

-Oltre che cantante, Matteo è anche scrittore. Ha firmato libri come Spielberg ti odio (2007), Cascasse il mondo (2008) e Rivoluzione Youtuber. Sogni e affari. Le star del web si raccontano (2018).

-Su Instagram Matteo Maffucci ha un account ufficiale da oltre 16mila follower.

Di seguito il video di Sei parte di me degli Zero Assoluto:

