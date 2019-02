Ed Sheeran: la vita privata, la carriera e le curiosità sul cantante di Perfect e Shape of You.

Ed Sheeran è senza dubbio una delle star più importanti della musica pop internazionale negli ultimi anni. Nato dal nulla, è riuscito a imporsi grazie al suo talento come autore e compositore, alla sua perseveranza e all’aiuto di un trampolino straordinario come YouTube.

Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla carriera e la vita privata della superstar di origini irlandesi.

ED SHEERAN

Chi è Ed Sheeran

Edward Christopher Sheeran è nato a Halifax, in Inghilterra, il 17 febbraio 1991 sotto il segno dell’Acquario. Figlio di un curatore d’arte e di una designer di gioielli, viene iniziato alla musica fin da subito, insieme al fratello Matthew (attualmente compositore di musica classica).

I suoi primi album escono nel 2006 e nel 2007, ma riscuotono un successo relativo. Trasferitosi a Londra nel 2008, si esibisce in locali molto piccoli, a volte davanti a non più di cinque persone.

Nel 2010 vola a Los Angeles e viene notato dall’attore e cantante Jamie Foxx, che lo invita a casa sua per registrare alcuni pezzi. Intanto su YouTube le sue canzoni ottengono sempre più successo, e la fama di Ed inizia ad accrescersi.

Nel 2011 lancia il singolo The A Team, primo estratto dell’album +. Il brano ottiene un successo clamoroso, arrivando al numero 3 nella classifica britannica.

Parte da qui la sa ascesa verso la fama internazionale. Collabora con Taylor Swift, partecipa anche a una tournée con la popstar e lavora al materiale per il nuovo album, X, che esce nel 2014 anticipato dal singolo Sing. Il successo del disco è clamoroso: alla fine dell’album sarà il terzo più venduto al mondo.

Nel 2015 ha partecipato come performer alla cerimonia dei Grammy e come ospite al Festival di Sanremo 2015. A dicembre dello stesso anno diventa l’artista più ascoltato di sempre sulla piattaforma Spotify, con oltre 3 miliardi di streaming.

Il successo clamoroso lo induce a prendersi un anno sabbatico per godersi un po’ di tranquillità. Torna a farsi sentire a inizio 2017, lanciando il 6 gennaio Castle on the Hill e Shape of You, i singoli che anticipano il suo terzo album con nome algebrico: Divide.

Da questo disco viene estratto a settembre una delle migliori canzoni di Ed Sheeran: Perfect.

La vita privata di Ed Sheeran: moglie

Ed Sheeran è una persona tranquilla e molto riservata. Della sua vita sentimentale si conoscono pochi dettagli, ma sappiamo che si è sposato in segreto nell’estate del 2018 con Cherry Seaborn, una sua ex compagna di liceo.

A dare l’annuncio in maniera inusuale. Durante una conferenza stampa, a una domanda sulla data del suo matrimonio, Ed arrossendo ha mostrato un anello al suo dito. Più chiaro di così!

12 curiosità su Ed Sheeran

– Il suo terzo album, +, è stato certificato sette volte disco di platino nel Regno Unito, con 200 settimane trascorse nella classifica degli album.

-Secondo Forbes, il suo patrimonio è stimato sui 57 milioni di dollari.

-Nel 2017 è stato inserito dalla rivista Time tra le 100 personalità più influenti del pianeta.

-Avendo origini irlandesi è stato educato secondo i principi della religione cattolica.

-Nel 2012 ha suonato dal concerto del giubileo di diamante della regina Elisabetta II.

-Nell’agosto dello stesso anno ha suonato alla cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici, cantando Wish You Were Here dei Pink Floyd.

-Ha scritto e interpretato il brano I See Fire per il film Lo Hobbit – La desolazione di Smaug.

-Ha subito tre cause per plagio. In un caso ha ammesso la somiglianza tra il suo brano e quello degli altri artisti, inserendo il loro nome tra i crediti ufficiali del pezzo.

-Ha partecipato con un cameo alla settima stagione della serie televisiva Il Trono di Spade.

-Cosa c’entra Ed Sheeran con Bocelli? Semplicemente l’artista inglese ha interpretato con il tenore italiano una versione speciale di Perfect e ha anche composto la musica per il brano Amo soltanto te, presente nell’ultimo album da record Sì.

-Ed Sheeran è alto 1 metro e 73.

-Su Instagram Ed Sheeran ha un account ufficiale da oltre 27 milioni di follower.

Di seguito Shape of You di Ed Sheeran: