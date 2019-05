“Noi giovani dobbiamo riappropriarci del sogno europeo. Una terra senza confini, vicinanza tra popoli e culture”. Così Paolo Vismara, fondatore Vpm group srl e membro della giunta di presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori Confapi con delega all’internazionalizzazione ed export, commenta l’appello in vista delle elezioni europee lanciato, in un’intervista nei giorni scorsi ad Adnkronos/Labitalia, dal presidente dei giovani imprenditori di Confapi, Jonathan Morello Ritter, secondo cui le istituzioni europee che usciranno dalle elezioni del prossimo 26 maggio dovranno dare “una programmazione decisa, veloce ed equa con priorità ai temi quali infrastrutture, ambiente ed energia, perché le imprese, soprattutto le piccole imprese, siano indirizzate ad investire in maniera corretta nei settori giusti”.

