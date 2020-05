In ascolto dei bisogni dei pazienti oncologici

Sospesi tra la malattia che non aspetta e la necessità di deporre le armi e fermarsi per scansare il Coronavirus. Si sentono così i pazienti con un tumore e a mettere in luce le loro emozioni è un sondaggio condotto da 30 Associazioni di pazienti nell’ambito del progetto “. In Italia ci sono almeno 3 milioni e mezzo di persone con un tumore che a causa del lock-down hanno dovuto sospendere le visite mediche, i controlli e a volte le terapie. Con quali conseguenze per la loro salute? A questi dubbi e alle incertezze sulla ripresa dopo la fase più acuta dell’emergenza cercano di dare risposta gli oncologi e tutti gli operatori sanitari coinvolti nel percorso assistenziale.

L’indagine ha coinvolto 774 pazienti su tutto il territorio nazionale che sono stati interpellati per far emergere il punto di vista, l’esperienza e le esigenze dei pazienti oncologici e onco-ematologici al tempo del Covid-19. “L’idea di promuovere questa ricerca è nata proprio grazie ai tanti pazienti che si sono rivolti a noi durante la prima fase drammatica della pandemia virale, preoccupati e disorientati – dichiara Annamaria Mancuso, presidente di Salute Donna onlus e Salute Uomo onlus e coordinatrice del progetto. “L’indagine vuole aiutare i decisori politici, attraverso l’analisi dei dati raccolti e la definizione di alcuni punti chiave, a elaborare precise Raccomandazioni indispensabili per non penalizzare la qualità di vita durante la fase 2 di convivenza con il Coronavirus e migliorare, sulla base dei bisogni, la presa in carico della cronicità”.

Telemedicina e assistenza sul territorio in tutte le regioni

Una delle criticità più evidenti che sono emerse è la mancanza di referenti in grado di gestire dentro i centri di cura oncologici il percorso e l’ascolto dei pazienti. Commentando i dati del sondaggio, il Viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha dichiarato: “In questi mesi in Italia sono stati riorganizzati drasticamente i percorsi di cura pur cercando di mantenere inalterata la qualità dell’assistenza, ed in alcune regioni si sta già procedendo con servizi di assistenza in telemedicina. Ciò che dobbiamo però curare e seguire con il massimo sforzo è la creazione di una policy comune per tutto il territorio nazionale, che è già attiva in diversi casi, e che dobbiamo rafforzare non solo grazie ai centri di eccellenza italiani”.

Le rinunce che hanno pesato di più

A livello nazionale il 36% dei pazienti ha lamentato la sospensione di esami e visite di follow-up. Un paziente su 5 ha segnalato la sospensione degli esami diagnostici; ma solo un 3% riferisce lo stop delle cure. Dall’analisi del dato macro-regionale emerge che al Nord, nonostante sia la parte del Paese più colpita dall’emergenza coronavirus, solo il 14% dei pazienti lamenta la sospensione di esami e visite di follow-up mentre al Centro e Sud Italia questa percentuale sale al 40%. “Nessuno ha sospeso gli esami e i controlli ma semplicemente tutte le strutture italiane di oncologia hanno riorganizzato in base a delle priorità la disponibilità verso gli ospedali – afferma Filippo de Braud, direttore Dipartimento di Oncologia ed Ematologia Fondazione Irccs Istituto Nazionale Tumori di Milano. Noi, come oncologi, abbiamo comunicato che tutto quello che non era urgente e poteva essere posticipato, rappresentava una strategia protettiva nei confronti dei nostri malati per ridurre i rischi di contagio e abbiamo fatto il possibile per tenere gli ospedali meno affollati e dovremo continuare a farlo ancora per parecchi mesi”.

Su questi aspetti è intervenuto anche il presidente eletto Aiom, Saverio Cinieri: “Come Aiom, abbiamo elaborato delle raccomandazioni che sono state recepite dalle oncologie italiane e anche all’estero come, per esempio, in Polonia e in alcuni paesi sudamericani. In tutto questo periodo, gli esami di follow up non sono stati sospesi ma trasferiti online attraverso la telemedicina con modalità diverse a seconda della situazione delle singole strutture. Grazie a questa modalità – prosegue Cinieri che è anche direttore di Oncologia medica e Breast Unit dell’Ospedale ‘Perrino’ di Brindisi – abbiamo potuto contattare i pazienti a distanza e fargli delle visite mediche virtuali. Per quanto riguarda le prime visite, sono state eseguite: nel mio Ospedale, per esempio, abbiamo effettuato 150 visite nel mese di marzo che sono il doppio rispetto agli altri mesi perché essendo chiuse le altre strutture i pazienti sono venuti da noi”.

20mila nuove diagnosi in meno in due mesi

Ma la situazione non è omogenea su tutto il territorio nazionale e il tema delle ‘diagnosi perse’ preoccupa anche la Fondazione Aiom che, in rappresentanza di 300 associazioni di pazienti, lancia l’allarme in occasione della XV Giornata Nazionale del paziente oncologico che si celebra domenica 17 maggio: “In Italia nel 2019 – spiega Stefania Gori, presidente Fondazione Aiom e direttore del Dipartimento di Oncologia Medica all’Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar – le diagnosi di tumore sono state 371 mila, mille al giorno, grazie anche alla prevenzione secondaria, ma durante il lockdown la pandemia ha bloccato screening, controlli periodici e moltissimi esami diagnostici per individuare il tumore, come ad esempio mammografie e Tac, con una diminuzione di 20 mila nuove diagnosi in due mesi. Un dato molto preoccupante – prosegue Gori – in linea con quanto già registrato in alcuni paesi europei, come ad esempio l’Olanda, e da poco pubblicato su Lancet Oncology, che nel lungo termine rischia di compromettere la sopravvivenza, perché la diagnosi preventiva cambia il destino delle persone”.

Screening oncologici: quattro milioni di test per recuperare l’arretrato

A puntare l’attenzione sul peso che il lockdown ha avuto sugli screening oncologici è anche uno studio di Nomisma dal quale emerge che sono quasi 4 milioni i test che dovranno essere effettuati per mettersi “in pari” con gli anni precedenti. Secondo il Centro Studi bolognese, il Servizio Sanitario Nazionale si troverà a settembre ad aver eseguito solo un terzo dei test di prevenzione effettuati mediamente in un anno per tumore alla mammella, cervice dell’utero e colon retto. Nomisma stima che, per giungere a fine anno “in pari” con gli anni precedenti, sarà necessario effettuare negli ultimi 4 mesi dell’anno 1,2 milioni di test diagnostici mammografici, 1,1 milioni di test cervicali e circa 1,6 milioni di test colorettali. Sono numeri straordinari che con ogni probabilità il Servizio Sanitario Nazionale farà fatica a soddisfare nel breve periodo.

La paura del contagio

Il sondaggio del progetto “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” ha fatto emergere anche il timore da parte di questi pazienti di essere più esposti al rischio di contagio a causa delle terapie (16%) e di non avere l’adeguata protezione in ospedale (15%). Il rischio maggiore per la propria salute avvertito dai pazienti in questa situazione di emergenza è la condizione di immunodeficienza (47% delle risposte). Nel 21% delle risposte i pazienti si sentono più esposti al contagio a causa alla mancanza di adeguati percorsi di protezione negli ospedali e nel 18% il rischio maggiormente percepito è il rinvio delle visite di controllo. “Nella fase di emergenza ci sono state numerose difficoltà e criticità nel riorganizzare e garantire i percorsi ai quali erano abituati i pazienti – dice Giorgina Specchia, ordinario di Ematologia Università degli Studi Aldo Moro di Bari. Le emergenze assistenziali hanno richiesto in modo repentino una notevole quantità di risorse umane e strumentali per far fronte alla presa in carico dei pazienti sintomatici con infezione da Covid-19. Non è stato semplice organizzare e sostenere il carico assistenziale con i percorsi in sicurezza, cioè non a rischio di contagio per tutti gli altri pazienti. In questa situazione molti pazienti, per lo più anziani e privi di supporto famigliare, si sono sentiti trascurati o abbandonati”.

Il sollievo del contatto a distanza

Motivo di sollievo nel periodo di lockdown sono stati la famiglia e gli amici per metà del campione. La quasi totalità dei pazienti hanno avuto come fonte di informazione internet e i canali social, seguiti da stampa e televisione. Solo un paziente su 10 ha chiesto informazioni allo specialista e un paziente su 5 al medico di famiglia. Circa un terzo dei rispondenti è preoccupato e sopraffatto dalla mole di informazioni (infodemia) che arrivano ogni giorno sul Covid-19. Infine, un buon 21% sente la mancanza di un rapporto diretto con il proprio medico curante. Solo il 3% cita lo psiconcologo come figura di riferimento in questa emergenza. “La condizione di isolamento forzato, la consapevolezza di essere più fragili e più esposti al rischio di contagio del virus, accanto al bisogno prioritario di continuità delle cure, hanno dato priorità assoluta ai bisogni fisiologici e di sicurezza. La scala di Maslow insegna che i bisogni psicologici emergono solo dopo il soddisfacimento di quelli primari”, commenta Angela Piattelli, dirigente Psicologo e Psicoterapeuta Azienda Ospedaliera di Cosenza.

Ridisegnare i percorsi per la fase due

Dopo tutte le paure accumulate in questi mesi, cosa succede ora? “Nella fase due – dichiara Mancuso – l’obiettivo è ridisegnare i percorsi assistenziali: certezza delle cure, percorsi dedicati di accesso alle strutture sanitarie e assistenza domiciliare, sono prioritari per la metà del campione. L’indagine evidenzia alcuni aspetti di cui i decisori politici dovranno tener conto per mettere a punto”. Quattro le aree di intervento prioritarie identificati dalle 30 Associazioni dei pazienti: attuare percorsi-programmi personalizzati; incentivare l’assistenza territoriale promuovendo la telemedicina, promuovere programmi di consegna a domicilio dei farmaci e incentivare la figura dello psiconcologo. Aree che ritroviamo anche nelle raccomandazioni indicate dalla Fondazione Aiom per la fase due: “Il mantenimento delle regole e delle procedure adottate nella Fase 1 – sottolinea con forza Gori – deve rappresentare il caposaldo della nuova assistenza oncologica in Italia, che deve prevedere alla sua base, tra l’altro, percorsi differenziati rispetto agli spazi riservati ai malati Covid-19, l’esecuzione di tamponi a tutti i pazienti prima della visita, il monitoraggio costante degli operatori sanitari mediante test e tamponi e triage per i pazienti ambulatoriali e il personale sanitario. Il nostro impegno sarà rivolto a far sì che queste procedure e regole siano applicate in modo uniforme e omogeneo su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud”.

Le misure in fase due dell’Istituto nazionale dei tumori

Proprio in questi giorni sta prendendo forma la riorganizzazione dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per la gestione dei pazienti oncologici nella fase due della pandemia. “Il nostro obiettivo è di mantenere la continuità terapeutica e assistenziale dei pazienti oncologici, a seconda delle priorità individuali” – spiega Filippo de Braud. Se il malato preferisce un contatto diretto con l’oncologo, è nostro compito favorirlo, garantendogli un elevato livello di sicurezza. Al contrario, se a causa della pandemia il paziente è in un momento di disagio economico e non abita a Milano, dobbiamo mettere in pratica tutte le risorse possibili da parte nostra, per evitargli costose trasferte”.

Per questo sono state fissate delle regole per la ripresa delle attività: ad esempio, per la prenotazione di visite ed esami è meglio preferire la modalità via telefono: basta telefonare al numero 02.23901, tenendo a portata di mano la tessera sanitaria, l’impegnativa del proprio medico e il codice fiscale. I referti degli esami andrebbero chiesti via mail in modo da poterli inoltrare rapidamente al proprio oncologo. Poi è importante prepararsi alla visita perchè l’appuntamento telefonico con il proprio oncologo è come una vera e propria visita: per questo è necessario prepararsi facendo prima l’elenco delle domande o dubbi da porre e organizzarsi per fare in modo che sia presenta il familiare o il caregiver che vi assiste. L’Int, inoltre, invita a seguire tutte le precauzioni se i pazienti devono recarsi in ospedale per terapie, visite ambulatoriali o esami in day hospital ricordando che gli accompagnatori possono accedere solo in assenza di sintomi febbrili, tosse e rinorrea (naso che cola) e indossando la mascherina.