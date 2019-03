Il Viaggio della Memoria, patrocinato dal Consiglio regionale del Lazio, che terminerà il 28 marzo, fa parte del progetto ‘Ora, noi testimoni’ organizzato dai Comuni di Arcinazzo Romano, Cerreto Laziale, Ciciliano, Colleferro, Colonna, Gallicano, Gerano, Labico, Olevano Romano (con il centro anziani), Poli, Rocca Santo Stefano, Sambuci, San Cesareo, Zagarolo, insieme all’istituto comprensivo Marco Polo della Borghesiana a Roma.

I ragazzi delle scuole della provincia di Roma sono partiti il 22 marzo fermandosi prima a Vienna, città che per sette anni visse il dramma dell’occupazione nazista; quindi a Cracovia, con la visita della città e in particolare del quartiere ebraico, uno dei principali ghetti nazisti creati in Polonia durante l’occupazione tedesca. Domani saranno a Wieliczka con la miniera di sale, luogo storico che durante la seconda guerra mondiale fu utilizzato dalle truppe di occupazione per impianti di produzione bellici e a seguire Wadowice, la città natale di Papa Giovanni Paolo II.

