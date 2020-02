“Avere isolato il virus, averlo in mano, vuol dire poterlo coltivare, non solo fare l’acido nucleico, che è solo l’impronta del virus, averlo in vitro vivo e vegeto significa poterlo studiare a fondo. In questo modo si possono capire i meccanismi di patogenesi, cioè come fa il virus a causare danno”. A parlare all’Adnkronos dell’isolamento e del sequenziamento ‘italiano’ del coronavirus è l’autrice del lavoro, Maria Rosaria Capobianchi, capo del laboratorio di Virologia dell’Inmi Spallanzani di Roma, spiegando che “questo rende possibile identificare i target terapeutici, si può quindi studiare la risposta immunitaria”.

