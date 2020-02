Sono rientrati gli ultimi 87 studenti italiani che hanno dovuto terminare in anticipo, a causa dell’emergenza coronavirus, il programma scolastico in Cina e Hong Kong con Intercultura.

I 13 studenti che erano ad Hong Kong sono rientrati in Italia mercoledì̀ 5 febbraio. Uno studente da Hong Kong e altri studenti dalla Cina erano già ritornati nei giorni precedenti. Insieme all’organizzazione partner cinese, Intercultura ha provveduto al rientro in Italia degli ultimi 87 studenti ancora in Cina. I ragazzi e le ragazze, dalle varie città della Cina dove si trovavano da agosto per l’inizio dell’anno scolastico, sono arrivati negli scali internazionali cinesi da lì hanno fatto scalo ad Hong Kong, poi a Londra e per finire negli scali italiani.

