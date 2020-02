“La Cina è un Paese enorme e in una parte del suo territorio una commissione interna aveva dato una serie di indicazioni nel calcolo dei casi positivi” al nuovo coronavirus “in contrasto con l’Oms, ovvero non venivano conteggiati anche i positivi asintomatici. Ora si sono rimessi alle indicazioni dell’Oms e chiaramente c’è stata un’impennata dei casi. Ma non ci deve essere allarme“. Lo spiega all’AdnKronos Salute Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene e Medicina preventiva all’Università Cattolica di Roma e rappresentante dell’Italia nell’Executive Board dell’Organizzazione mondiale della sanità.

