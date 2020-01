Si allarga l’allarme legato al nuovo coronavirus, con 16 casi fino a ora nel Vecchio Continente – di cui 2 in Italia – e il primo cluster di contagi non d’importazione, ma a livello locale, in Germania. A segnalarlo è l’ultimissimo aggiornamento dell’Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control) sul nuovo coronavirus cinese. “Il 28 gennaio un gruppo di 4 casi acquisiti localmente, con collegamenti indiretti a Wuhan, “è stato segnalato in Germania”, sottolineano gli esperti. “Ulteriori casi e decessi in Cina sono previsti nei prossimi giorni e settimane. Ulteriori casi o cluster sono previsti anche tra i viaggiatori provenienti dalla Cina, principalmente dalla provincia di Hubei. Pertanto, le autorità sanitarie degli Stati membri dell’Ue dovrebbero rimanere vigili e rafforzare la loro capacità di risposta”.

Fonte