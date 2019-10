La nuova stagione influenzale vedrà protagonisti virus più insidiosi. Sono in circolazione due nuove varianti dei virus, H3N2 – H1N1. L’H1N1 nella fascia d’età pediatrica e l’H3N2 nella popolazione anziana possono sviluppare forme influenzali particolarmente severe con un rischio maggiore di complicanze. Gli altri virus in circolazione sono B/Colorado e A/Kansas, che sono già noti dalle precedenti stagioni.

A tracciare il quadro è il virologo e direttore di Osservatorio Influenza, Fabrizio Pregliasco: “La stagione influenzale in termini di stime potrà colpire circa 6 milioni di persone. E’ importante prepararsi all’inverno proteggendosi con il vaccino anti-influenzale. Purtroppo ancora oggi è necessario fare informazione per educare la popolazione, soprattutto le categorie a rischio, a ricorrere alla vaccinazione”.

Spesso, aggiunge Pregliasco, “l’efficacia della vaccinazione viene messa in discussione per una mancata conoscenza delle differenze tra i virus che sono protagonisti dell’influenza e che la vaccinazione contrasta, e i virus (ne esistono oltre 250) responsabili di forme simil-influenzali che hanno sintomatologie diverse e che spesso vedono protagoniste le alte vie respiratorie (tosse raffreddore e mal di gola)”. L’influenza vera e propria invece “si manifesta con febbre alta oltre i 38, dolori osteoarticolari/muscolari insieme a tosse, raffreddore naso che cola, mal di gola. Inoltre si protrae, se non si manifestano complicanze, dai 5 ai 7 giorni”.