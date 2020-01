Per quanto riguarda il nuovo coronavirus identificato in Cina “si raccomanda di posticipare i viaggi non necessari. Se ci si reca in Cina, nella città di Wuhan, provincia di Hubei, si raccomanda di vaccinarsi contro l’influenza stagionale almeno due settimane prima del viaggio. È raccomandato, inoltre, di evitare di visitare i mercati di prodotti alimentari freschi di origine animale e di animali vivi, evitare il contatto con persone che hanno sintomi respiratori”. Sono i suggerimenti del ministero della Salute italiano sul nuovo coronavirus identificato in Cina – già responsabile di tre decessi, e di cui è stata confermata la capacità di trasmissione da uomo a uomo – a cui è dedicato un approfondimento sulla pagina web istituzionale, con le risposte alle domande più frequenti.

Fonte