“Bisogna dire che non è cambiato nulla rispetto a prima, questa è una preoccupazione a livello istituzionale e credo che quanto il ministero della Salute sta facendo è giusto. E’ importante informare la popolazione e ricordare che questo ‘focolaio’ non ha effetto sulla cittadinanza di Roma né d’Italia. C’è stata capacità di reazione rispetto a quello che sapevamo doveva succedere, era solo questione di tempo”. A dirlo all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università degli Studi Milano Fabrizio Pregliasco, commentando i primi due casi confermati di Coronavirus in Italia, due turisti cinesi che hanno viaggiato per l’Italia prima di arrivare a Roma.

