Assunta Cassiano

Da fedelissimo di Virginia Raggi alle condanne prima per corruzione e oggi per abuso d’ufficio. Per l’ex vice capo di gabinetto del Campidoglio ed ex capo del personale Raffaele Marra, la prima condanna a 3 anni e sei mesi nel processo che lo vedeva imputato per corruzione con l’imprenditore Sergio Scarpellini, morto il 20 novembre scorso, per l’acquisto di un appartamento nella zona di Prati Fiscali, è arrivata lo scorso 13 dicembre. A distanza di nove mesi, oggi una seconda condanna, a un anno e quattro mesi, questa volta per abuso d’ufficio in merito alla nomina di suo fratello Renato a capo del dipartimento Turismo del Comune.

