Gli italiani che saranno rimpatriati nei prossimi giorni dalle zone ‘calde’ del focolaio del coronavirus cinese “saranno sorvegliati al loro arrivo in aeroporto ma non necessariamente ospedalizzati in quarantena“. Le modalità precise “della loro presa in carico saranno indicate nei prossimi giorni quando ci saranno dati certi”. Lo hanno spiegato gli esperti del tavolo tecnico scientifico che si è insediato oggi all’Istituto superiore di sanità (Iss) al termine della riunione parlando con i giornalisti. Il ‘team’ comprende Ordini, società scientifiche, Regioni, Iss, ministero della Salute, Protezione civile e forze dell’ordine.

Fonte