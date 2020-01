“E’ la scienza a darci le indicazioni che bisogna seguire e che riconoscono la funzione storica dei vaccini. E vedete in queste ore” in cui si teme l’epidemia di coronavirus in Cina “la domanda che tutti si fanno è se la scienza sarà in grado di darci un vaccino, uno scudo” contro l’infezione. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di Adnkronos. “In questi momenti si capisce cosa significa veramente la scienza”, ha aggiunto il ministro, ribadendo che “la mia posizione ferma è che non si fa politica su questa materia e si attende la comunità scientifica internazionale”.

