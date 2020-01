Allarme per il coronavirus nella Chinatown della Capitale? Cresce in curva esponenziale da un giorno all’altro ma è un nonsenso: “Gli italiani non devono temere la comunità cinese residente a Roma, tuttalpiù guardarsi dai turisti che preferiscono andare in una trattoria romana a fontana di Trevi piuttosto che venire da noi all’Esquilino”. A parlare con l’Adnkronos è Sonia, titolare del rinomato ristorante Hang Zhou nella Capitale, che riscontra: “Tra ieri ed oggi su un totale di 150 coperti abbiamo ricevuto 20 disdette, 5 ieri e 15 stamattina per domani che si festeggia il capodanno cinese”.

