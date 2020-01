Potrebbe essere la Cecchignola, a quanto apprende l’Adnkronos, la struttura individuata per ospitare gli italianiche, su base volontaria, saranno rimpatriati da Wuhan nelle prossime 72 ore a bordo di un volo civile con personale del ministero della Difesa. La città militare alle porte di Roma, viste le sue caratteristiche, potrebbe essere la struttura più idonea ad ospitare i connazionali rientrati dalla Cina nei 14 giorni di quarantena a cui dovranno essere sottoposti una volta arrivati in Italia. E’ per questo una delle ipotesi più accreditate tra quelle su cui si sta indirizzando l’Unità di crisi sull’emergenza coronavirus.

