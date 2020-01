di Silvia Mancinelli

“Stiamo benissimo, erano molto più preoccupati i giovani che noi di una certa età”. Luciano e Laura, marito e moglie “di Milano centro”, all’Adnkronos raccontano la giornata di ieri, bloccati al porto di Civitavecchia per i due sospetti casi di coronavirus. Faranno solo una pausa caffè nel porto romano per risalire subito a bordo. “E’ la prima volta da quando ci siamo imbarcati, una settimana fa – proseguono – che mettiamo piede a terra e domani mattina scendiamo alle 8 a Savona per tornare a casa. Siamo già alla quindicesima crociera e a novembre scorso ne abbiamo prenotata un’altra per maggio prossimo”.

