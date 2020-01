di Lucia Scopelliti

Dal quartiere Sarpi – cuore della Chinatown di Milano – ai Navigli, dall’Isola al centro. Nel capoluogo lombardo, un messaggio fotocopia rimbalza di chat in chat. E, con tanto di errore lessicale, viene spacciato per un “consiglio medico sanitario”. “Non andate nei negozi cinesi, finché questo virus non sarà circoscritto e sconfinato”, si legge. Il nuovo coronavirus partito da Wuhan, megalopoli del gigante asiatico, in effetti non ha ancora “sconfinato” in Italia, ma la psicosi viaggia ugualmente online nei gruppi Whatsapp delle mamme di studenti che frequentano le scuole cittadine, da nidi e materne fino alle primarie.

Fonte