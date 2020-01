Sul nuovo coronavirus che sta circolando in Cina “non si può prevedere niente. Sono quadri che possono mutare in meglio o in peggio nel tempo. Domani all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è prevista la riunione del comitato di crisi che definirà con gli organi dei ministeri della Salute le misure da prendere per evitare ogni minima diffusione del virus. Anche da noi”. Maria Rita Gismondo, responsabile del Laboratorio di microbiologia dell’ospedale Sacco di Milano, un ruolo di prima linea contro la Sars e le infezioni che negli anni hanno tenuto diverse aree del mondo con il fiato sospeso, delinea per l’AdnKronos Salute i possibili scenari che potrebbero emergere domani dal vertice internazionale.

